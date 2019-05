Smukači ne pozabljajo, da so - smukači

Trener ekipe za hitri disciplini Peter Pen nekoliko nejevoljno zavzdihne še pred dokončano povedjo, ko mu sogovornik izrazi mnenje o slabši sezoni. "Naši tekmovalci so napredovali. A naše delo se pogosto ocenjuje le na podlagi smukaških rezultatov Boštjana Klineta," vztraja šef slovenskih smukačev. Ob tem dodaja, da je za Martinom Čatrom in Klemnom Kosijem najboljša sezona v karieri, čeprav sta bila oba tudi žrtvi poškodb, korak naprej pa je naredil tudi Miha Hrobat. Osvetljuje predvsem superveleslalomske dosežke. Toda … "Ker se imenujemo smukaška ekipa, bi želel, da dosegamo boljše rezultate tudi v tej disciplini," priznava Pen, ki bo vstopil še v šesto zaporedno sezono v vlogi trenerja ekipe za hitri disciplini.

Peter Pen vztraja v smukaškem sedlu. Foto: Vid Ponikvar

Več točk, toda …

Statistika deloma potrjuje Penovo tezo, saj so člani ekipi za hitri disciplini letos res dosegli več točk kot v predhodni zimi. A z izjemo Hrobata se ni nihče podpisal pod najboljšo sezono, pri čemer velja dodati, da sta Kosija in Čatra na tej poti zaustavila padca. Klinetov primer pa po drugi strani ni le rezultatski padec enega od tekmovalcev, temveč zgodba o tem, kako se je nekdanji zmagovalec smuka svetovnega pokala v rekordnem času od prvokategornika s pogledom proti vrhu preselil med tiste, ki morajo do svojega nastopa čakati do štartne številke 50 ali več. Dovolj pove podatek, da je v sezoni 2016/17 dosegel 352 točk, vsi Slovenci skupaj pa letos v obeh hitrih disciplinah 215, lani pa 177 točk.

Martin Čater se vrača po poškodbi. Foto: Sportida Čater že na prvem treningu

Tudi v novi sezoni bo imel Pen pod svojim okriljem kvartet, ki ga sestavljajo Kline, Kosi, Hrobat in Čater. Slednji je sicer preteklo sezono že februarja končal s strgano križno vezjo in poškodbo meniskusa. Po prvem delu rehabilitacije se zdaj Savinjčan posveča stabilizaciji kolena in vnovični krepitvi mišic, na treningu pa ga pričakuje že na začetku skupne kondicijske vadbe v Celju in Strunjanu. Tudi na snegu Čater ne bo zaostajal za reprezentančnimi sotekmovalci. "Njegova glavna naloga bo povezati nogo, glavo in srce," dodaja 46-letni štajerski smukaški strokovnjak.

Koštomaj predvsem ob Klinetu

Medtem ko v naboru tekmovalcev ne bo sprememb (ekipi se bo na treningih občasno priključil še 20-letni Nejc Naraločnik, katerega cilj bodo tekme nižje ravni in mladinsko svetovno prvenstvo, koncept dela bo preizkusil komaj 16-letni Rok Ažnoh, vrata pa bodo odprta tudi za Tilna Debelaka, ki pa ne bo smel bremeniti stroškov ekipe), pa bo okrepljen spremljevalni štab. Vanj se je vključil Grega Koštomaj, donedavni trener dvakratne smukaške svetovne prvakinje Ilke Štuhec. Pen njegov doprinos vidi predvsem v sodelovanju z Klinetom, za katerega je prepričan, da še ni rekel zadnje besede. "Ima energijo, znanje in izkušnje. Predvsem pa zdaj prihajamo do položaja, ko lahko tekmovalcem nudimo ustrezno podporo," o novem članu strokovnega štaba razmišlja glavni trener.

Boštjan Kline je velik izziv - tudi za trenerja Koštomaja. Foto: Getty Images

Štirje tekmovalci, štiri zgodbe

"En tekmovalec se vrača po poškodbi. Drugi je motiviran po slabi sezoni. Tretji je nekaj naredil, pa bi rad še več. Četrti pa bi rad treniral vse, kar se da," v svojem slogu o tekmovalcih razmišlja glavni trener, pri čemer je kot na dlani, da je imel v mislih Čatra, Klineta, Hrobata in Kosija. "Pomembno pa je, da postopoma poskrbimo tudi za mlajše. V zadnjih letih sem veliko energije vložil v organizacijo in kakovost treningov. Zdaj želimo še nadgradnjo," proti novi sezoni pogleduje Pen, ki naj bi se s svojimi tekmovalci še ta mesec vrnil na sneg, osrednji del poletne baze pa namerava, tako kot vselej, postaviti v La Parvi, kjer je predvidel kar 17 delovnih dni.

Miha Hrobat Foto: Reuters Zdravje, sneg in finance

"Želimo delovati tako, kot po svetu delujejo moške smukaške ekipe. To pomeni, da vsi delujejo v ekipi. Skupaj opravljajo kondicijske priprave, nato pa ima vsak znotraj ekipe neko individualno pot. Upam, da bodo zdravje, sneg in finance na naši strani," o konceptu dela pripoveduje Pen, prepričan o tem, da bo prednost tekmovalcev tudi vztrajanje pri dosedanjih proizvajalcih in predvsem na preizkušenih modelih smuči. "V pretekli sezoni se je 90 odstotkov tekem vozilo na dve ali tri leta starih modelih. Tudi Dominik Paris je zmagoval na smučeh iz leta 2017. Čater je po drugi strani stalno nastopal na novih smučeh. A bil je konkurenčen. Prav zaradi tega je njegova sezona dobra."

Kaj pa cilji?

"V prvem mesecu želimo popraviti štartno izhodišče in potrditi minule rezultate, da bi bili nato v osrednjem delu sezone pripravljeni za doseganje vrhunskih rezultatov," pravi Pen, ki je med rezultatske cilje v gradivu za alpski zbor vpisal tri uvrstitve med najboljšo deseterico na tekmah svetovnega pokala in nastop treh tekmovalcev na finalu. Najvišje je letvico postavil Čatru, ob katerem je zapisal, da sta cilja uvrstitev do 15. mesta v superveleslalomu oziroma do 20. v smuku na lestvici WCSL. Klineta vidi med 15. v superveleslalomu in 30. v smuku, Kosija med 20 v superveleslalomu in 30 v smuku, Hrobata pa med 45 v superveleslalomu in 60 v smuku na lestvici WCSL.