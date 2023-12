Ilka Štuhec pokazala, da misli resno

St. Moritz je bil v preteklosti za Ilko Štuhec že večkrat srečen kraj. Na svetovnem prvenstvu leta 2017 je osvojila zlato kolajno v smuku, a na progi Engiadina. To je bil njen prvi od dveh naslovov smukaške svetovne prvakinje, lani pa je na tem prizorišču na smuku osvojila drugo mesto in se po skoraj štirih letih v svetovnem pokalu povzpela na oder za zmagovalke. Slovenska šampionka in svetovna prvakinja iz 2017 in 2019 je v pretekli sezoni doživela novo pomlad, po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu, skupno pa štiri uvrstitve med najboljše tri.

"Sezone se res že zelo veselim, komaj čakam, da se vse skupaj začne. Kaj lahko še spremenim v primerjavi z lani? Nekaj voženj bi lahko že v prejšnji sezoni opravila še boljše. Vem, česa sem sposobna. Po poletnem premoru sem znova našla prave občutke, da si zaupam, da smučam, da jaz napadam progo. Cilj bo na vsaki tekmi pokazati maksimum, kako se bo izšlo, pa bomo videli," je pred sezono dejala 33-letna Štuhčeva.

Na prvem treningu je bila najhitrejša Christina Ager. Foto: Reuters

Da bo visoko kotirala tudi letos, je Štajerka pokazala že na prvem treningu v St. Moritzu, na katerem je osvojila drugo mesto. Za najhitrejšo Avstrijko Christino Ager je zaostala 48 stotink sekunde, tretje mesto pa je osvojila še ena Avstrijka Nina Ortlieb (+0,63). Najhitrejša smukačica pretekle zime Sofia Goggia je z zaostankom ene sekunde in 15 stotink osvojila deveto mesto.

Specialistke za hitre discipline se konec tedna nadejajo prvih tekem v sezoni, potem ko so v sredini novembra odpadle vse preizkušnje pod Matterhornom. V petek in nedeljo bosta v St. Moritzu na sporedu superveleslaloma (10.30), v soboto pa se bodo alpske smučarke pomerile še v smuku (10.30).

St. Moritz, smuk (Ž), 1. trening: 1. Christina Ager (Avt) 1:29,93

2. Ilka Štuhec (Slo) +0,48

3. Nina Ortlieb (Avt) +0,63

4. Michelle Gisin (Švi) +0,75

5. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,87

6. Ariane Rädler (Avt) +0,93

7. Nicol Delago (Ita) +1,08

8. Lena Wechner (Avt) +1,14

9. Sofia Goggia (Ita) +1,15

10. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,18

...

Preberite še: