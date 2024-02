Anja Mandeljc do 20 točk v ZDA, veliko presenečenje Američana

Američan Gus Schumacher je pripravil prvovrstno presenečenje. Za svojo prvo zmago v karieri je za 4,4 sekunde ugnal vodilnega v skupnem seštevku Haralda Oestberga Amundsena. Tudi tretje in četrto mesto sta zasedla Norvežana, Pal Golberg je bil tretji (+5,8), Johannes Hoesflot Klaebo pa četrti (+6,5).

Triindvajsetletnik iz Anchoragea na Aljaski pred današnjo preizkušnjo še ni stal na stopničkah. Eno četrto mesto ima iz sprinta v Davosu na etapi letošnje novoletne turneje. Šele petič je na posamičnih tekmah zasedel mesto med deseterico, od tega to sezono tretjič.

V skupnem seštevku je še nekoliko povišal prednost Amundsen, ki je zbral 2073 točk. Klaebo mu zdaj sledi na drugem mestu s 1743. Povsem je danes omagal tretji Erik Valnes (1663 točk), ki je končal na 50. mestu.

Miha Šimenc je precej zaostal za točkami svetovnega pokala. Zasedel je 68. mesto z 2:11,9 minute zaostanka za zmagovalcem. Prehitel je sedem tekmovalcev. V skupnem seštevku ima po sobotnem 31. mestu v sprintu 162 točk za 74. mesto.

Žensko preizkušnjo na 10 km prosto je nekoliko presenetljivo dobila Jonna Sundling. Devetindvajsetletna Švedinja je prvič v karieri dobila tekmo na razdalji. Pred tem je vseh osem posamičnih zmag slavila v sprintu, najboljša je bila tudi v soboto.

Drugo mesto je zasedla njena rojakinja Frida Karlsson (+15,4), tretja pa je bila domačinka Jessie Diggins (+31,8). Slednja je preprečila popolno švedsko slavje, saj je četrto mesto zasedla Linn Svahn (+35,0).

Anja Mandeljc je v Minneapolisu zaostala za 30 tekmicami. Foto: www.alesfevzer.com

Mandeljc je desetkilometrsko preizkušnjo končala na 31. mestu med 62 tekmovalkami. Za zmagovalko je zaostala 1:57,3 minute. S tem je osvojila novih 20 točk za svetovni pokal, v katerem ima zdaj 123 točk.

Slovenska predstavnica s tem zaseda 66. mesto. Na vrhu je še naprej zanesljivo Diggins, ki se ji obeta drugi veliki kristalni globus po sezoni 2020/21. Zadnji dve sezoni je končala na drugem mestu. Američanka je v dosedanjem poteku sezone zbrala 2290 točk, sledita pa ji Svahn (2033) in Karlsson (1831).

Naslednja postaja svetovnega pokala bo v finskem Lahtiju med 1. in 3. marcem.

Izidi:

- 10 km prosto, moški:

1. Gus Schumacher (ZDA) 20:52,7

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) + 4,4

3. Pal Golberg (Nor) 5,8

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 6,5

5. William Poromaa (Šve) 8,1

6. Thomas Maloney Westgaard (Irs) 8,6

...

68. Miha Šimenc (Slo) 2:11,9

...

- svetovni pokal, skupno:

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2073 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1743

3. Erik Valnes (Nor) 1663

4. Pal Golberg (Nor) 1564

5. Friedrich Moch (Nem) 1078

6. Mika Vermeulen (Avt) 1032

...

74. Miha Šimenc (Slo) 162

...

- 10 km prosto, ženske:

1. Jonna Sundling (Šve) 22:38,9

2. Frida Karlsson (Šve) + 15,4

3. Jessie Diggins (ZDA) 31,8

4. Linn Svahn (Šve) 35,0

5. Victoria Carl (Nem) 43,6

6. Kerttu Niskanen (Fin) 47,2

...

31. Anja Mandeljc (Slo) 1:57,3

...

- svetovni pokal, skupno:

1. Jessie Diggins (ZDA) 2290 točk

2. Linn Svahn (Šve) 2033

3. Frida Karlsson (Šve) 1831

4. Victoria Carl (Nem) 1657

5. Rosie Brennan (ZDA) 1602

6. Kerttu Niskanen (Fin) 1536

...

66. Anja Mandeljc (Slo) 123

122. Eva Urevc (Slo) 19

...