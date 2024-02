75. zmaga norveškega asa, Slovenca obstala v kvalifikacijah

Sedemindvajsetletni Klaebo je tudi v Canmoru dokazal, da je najboljši sprinter. Slavil je pred rojakom Erikom Valnesom (+0,43) ter Švedom Edvinom Angerjem (+0,63).

Za Klaeba, ki je v skupnem seštevku napredoval na tretje mesto, je bila to na 140 preizkušnji za svetovni pokal že 75. zmaga v karieri ter 98. stopničke. Klaebo je dobil 30. sprint, ob tem pa ima še 15 zmag v tej disciplini na etapah novoletne turneje Tour de Ski.

V skupnem seštevku še naprej vodi Harald Amundsen s 1774 točkami, sledi Valnes s 1446, Klaebo, ki je zaradi bolezni izpustil novoletno turnejo, pa je pri 1303. Miha Šimenc je ostal brez točk, a je še naprej edini Slovenec s točkami svetovnega pokala na 87. mestu.

Kristine Stavaas Skistad je prišla do sedme zmage v sprintu. Foto: Guliverimage

Žensko preizkušnjo je dobila Norvežanka Skistad pred trojico favoriziranih Švedinj. Za 25-letnico je bila to sedma zmaga v sprintu, druga letos po domačem Trondheimu.

Ciljno črto je prečkala 0,57 sekunde pred Majo Dahlqvist, 1,4 sekunde pa je zaostala Linn Svahn, sicer prepričljivo vodilna v seštevku sprinta. Vodilna v skupnem seštevku Jessie Diggins je bila peta in s tem ohranila veliko prednost.

Diggins ima 1986 točk, Svahn je pri 1663. Od Slovenk sta točke to sezono osvojili Anja Mandeljc in Eva Urevc, ki zasedata 78. oziroma 115. mestu v skupnem seštevku.

Drevi bosta v Canmoru tekmi s skupinskim startom na 20 km v klasični tehniki, v torek pa se bo spored na kanadskem prizorišču končal še s sprintom v klasični tehniki.

Izidi, moški, sprint, prosta tehnika:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:44,40

2. Erik Valnes (Nor) + 0,43

3. Edvin Anger (Šve) 0,63

4. Even Northug (Nor) 0,76

5. Elia Barp (Ita) 1,01

6. Janik Riebli (Švi) 3,43

...

51. Miha Šimenc (Slo)

...

Skupno (23/34)

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1774 točk

2. Erik Valnes (Nor) 1446

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1303

4. Paal Golberg (Nor) 1278

5. Friedrich Moch (Nem) 948

6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 916

...

87. Miha Šimenc (Slo) 88

...

Izidi, ženske, sprint, prosta tehnika:

1. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 3:03,88

2. Maja Dahlqvist (Šve) + 0,57

3. Linn Svahn (Šve) 1,40

4. Johanna Hagström (Šve) 1,89

5. Jessie Diggins (ZDA) 2,01

6. Tiril Udnes Weng (Nor) 2,19

...

52. Anja Mandeljc (Slo)

...

- ni nastopila: Eva Urevc (Slo)

Skupno (23/34):

1. Jessie Diggins (ZDA) 1986 točk

2. Linn Svahn (Šve) 1663

3. Frida Karlsson (Šve) 1517

4. Rosie Brennan (ZDA) 1396

5. Victoria Carl (Nem) 1368

6. Emma Ribom (Šve) 1290

...

78. Anja Mandeljc (Slo) 77

115. Eva Urevc (Slo) 19

...