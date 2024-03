Na kraljevski razdalji norveško državno prvenstvo in zmaga Klaeba

Na tekmi v bližini norveške prestolnice je tik pod odrom za zmagovalce končal vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Harald Oestberg Amundsen (+ 1,6), peti je bil Didrik Toenseth (+ 2,5). Prvi ne-norveški tekmovalec v cilju je bil na šestem mestu Šved Jens Burman (+ 4,8).

Vodilni tekmovalci so skozi celotno današnjo tekmo večinoma tekli skupaj. Počasnejši so počasi začeli odpadati, 3,5 km pred koncem pa se je za zmago borila še deseterica. To je odločil norveški ciljni sprint, v katerem je imel največ moči Klaebo, ki je v cilj pritekel v času nekaj več kot dveh ur, šestih minut in 50 sekund.

Prav tako si je Klaebo že vmes nabral 85 bonus točk od maksimalnih 90; po 15 jih dobi najhitrejši tekač na šestih vmesnih merjenjih te 50 km preizkušnje. Norvežan je bil spredaj na prvih petih omenjenih merjenjih in tretji ob zadnjem, s tem pa se je v skupnem seštevku v boju za veliki kristalni globus približal rojaku Amundsenu.

Slednji sicer še vedno ostaja vodilni, a se mu Klaebo le štiri tekme pred koncem sezone hitro približuje, po današnjih 185 osvojenih točkah zdaj zaostaja 202 točki. Lanski prvak je imel letos že dvakrat smolo z zdravjem, drugače bi bržkone sam kronal vrh smučarskega teka, a je kljub temu še vedno v boju za nov naslov prvaka. To je bila njegova 12. zmaga v letošnji sezoni in tretja zaporedna.

Svetovni pokal se bo s sprintersko preizkušnjo nadaljeval že v torek v norveškem Drammenu, nato pa konec tedna v švedskem Falunu sledi še zaključek letošnje sezone.

Izidi, 50 km, klasično, skupinski start, moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:06:50,4

2. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) + 0,4

3. Paal Golberg (Nor) 1,1

4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1,6

5. Didrik Toenseth (Nor) 2,5

6. Jens Burman (Šve) 4,8

Vrstni red v svetovnem pokalu (30/34):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2345 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2143

3. Erik Valnes (Nor) 1873

4. Pal Golberg (Nor) 1755

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1216

6. Friedrich Moch (Nem) 1200

...

76. Miha Šimenc (Slo) 162

153. Miha Ličef (Slo) 18

...