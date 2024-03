Švedinja slavili na tekmi, kot je še ni bilo

Švedinja Frida Karlsson je zmagovalka prve preizkušnje na 50 km za svetovni pokal v klasičnem koraku na Holmenkollnu na Norveškem. Prestižno preizkušnjo je dobila pred rojakinjo Ebbo Andersson in Nemko Katharino Hennig, Slovenk ni bilo na startu.

Potem ko je lani sploh prvo 50-kilometrsko tekmo za svetovni pokal pri ženskah v prosti tehniki dobila Norvežanka Ragnhild Haga, je tokrat v klasični tehniki po dolgem pobegu slavila 24-letna Karlsson.

Švedinja je po 30 km pospešila in si hitro nabirala neulovljivo prednost pred tekmicami. Z zanesljivim korakom je preizkušnjo končala po dveh urah, 20 minutah in 20 sekundah ter postala prva tekmovalka z zmago na 30 in 50 km na Holmenkollnu nad Oslom.

Ciljno črto je za deseto posamično zmago v svetovnem pokalu Švedinja prečkala 1:19 minute pred svojo rojakinjo Andersson in 1:25 minute pred Hennig.

Američanka vodi v skupnem seštevku

V skupnem seštevku je vodstvo po današnjem 11. mestu ohranila Američanka Jessie Diggins, ki ima 2437 točk. Sledi ji danes 12. Švedinja Linn Svahn, ki je pri 2278. Tretja je Karlsson, ki je samo danes z bonus točkami zbrala 172 točk in jih ima na kontu 2078.

V nedeljo bo na Holmenkollnu še moška preizkušnja na 50 km.