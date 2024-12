Štirje Slovenci uspešni, ponesrečen nastop Prevca

Smučarski skakalci so se s severa Evrope preselili na Poljsko, natančneje v Wislo, kjer jih ta konec tedna čakata dve posamični tekmi. V kvalifikacijah za sobotno individualno preizkušnjo so bili uspešni štirje Slovenci, brez nastopa na tekmi pa je po ponesrečenem skoku ostal Domen Prevc, ki je ob močnem sneženju v kvalifikacijah zasedel 57. mesto med 62 uvrščenimi. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek na 16. mestu, kvalifikacije pa je dobil Avstrijec Daniel Tschofenig. Organizatorji so imeli sicer zadnje dni polne roke dela s pripravo skakalnice, uspelo jim je uresničiti tudi željo tekmovalcev, da bodo lahko doskočili na sneg.

Wisla, kvalifikacije

Po uvodu v Lillehammerju in Ruki, kjer je pretekli teden tekmovanje močno krojil veter, so se smučarski skakalci preselili v Wislo, kjer jih v soboto in nedeljo čakata dve posamični preizkušnji. S kvalifikacijami, ki jih je spremljalo močno sneženje, je najbolje opravil Avstrijec Daniel Tschofenig (131,8 točke) pred Švicarjem Gregorjem Dewschwandenom (+2,3 točke) in vodilnim v skupnem seštevku svetovnega pokala Nemcem Piusom Paschkejem (+2,7). Skozi kvalifikacijsko sito so se prebili štirje Slovenci. Anže Lanišek si je 16. mesto razdelil z Nemcem Markusom Eisenbichlerjem (+19,7). Timi Zajc je osvojil 43. mesto (+35,9), za las pa se je na tekmo prebil tudi Žak Mogel, ki je bil 49. Povsem se je nastop ponesrečil Domnu Prevcu, ki je kvalifikacije sklenil na 57. mestu in ga tako ne bo na sobotni tekmi.

Domen Prevc se ni prebil na tekmo. Foto: Guliverimage

Slovenci tudi v obeh serijah uradnega treninga pred kvalifikacijami niso blesteli, še najboljši je bil Anže Lanišek na 22. mestu. Prvi trening skok je sicer dobil Avstrijec Jan Hörl pred Norvežanom Mariusom Lindvikom. Hörl je bil najboljši tudi na drugem preizkusu skakalnice, tudi na tem pa je bil najboljši Slovenec Lanišek, ki je bil 13., Timi Zajc je bil 18.

Veliko napravo (HS 134) na poljskem prizorišču jim je v zadnjih dneh uspelo prekriti s snegom. Pod rekord skakalnice se je januarja s 144,5 metra podpisal Nemec Andreas Wellinger. V kvalifikacijah je bil Nemec peti.

Glavni trener Slovencev Robert Hrgota se ni odločil za nobeno spremembo v ekipi, na Poljskem tako še naprej računa na peterico Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc in Žak Mogel. Slovenci so na dozdajšnjih štirih posamičnih tekmah vknjižili le dve uvrstitvi med deseterico, Lanišek je bil 6., Zajc pa 9.

Poljaki bodo zaradi nacionalne kvote lahko računali na devet skakalcev, med temi je tudi izkušeni Piotr Žyla, ki je prvič to sezono del svetovnega pokala. V kvalifikacijah je zasedel sedmo mesto.

Nemec na Poljsko prihaja kot vodilni Pius Paschke je na poljsko prizorišče prišel v rumeni majici. Foto: Reuters Po štirih tekmah je v rumeni majici Pius Paschke (316 točk), drugi je Avstrijec Stefan Kraft (240), tretji pa Jan Hörl (236). Najvišje uvrščeni Slovenec je Anže Lanišek (83) na 11. mestu.

Sobotna tekma je predvidena ob 15.05, nedeljski program se bo s kvalifikacijami začel ob 13.45, nedeljska tekma bo ob 15.15.

Program, Wisla Petek, 6. december

16.00 uradni trening

18.00 kvalifikacije Sobota, 7. december

15.05 posamična tekma Nedelja, 8. december

13.45 kvalifikacije

15.15 posamična tekma

