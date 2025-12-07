Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Nedelja,
7. 12. 2025,
12.54

11 minut

Visla smučarski skoki Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije in druga posamična tekma (m)

V živo: Lahko Slovencem uspe še četrtič zapored? Pravkar potekajo kvalifikacije.

Ja. M.

Domen Prevc

Domen Prevc je slavil na prvi tekmi v Visli.

Foto: Reuters

Poljska Visla bo danes gostila še drugo posamično tekmo za točke svetovnega pokala v smučarskih skokih. Po dveh preteklih uspehih Anžeta Laniška se je v soboto na najvišjo stopničko prvič v sezoni zavihtel še Domen Prevc. Bodo slovenski orli nadaljevali prevlado? Pravkar potekajo kvalifikacije, odgovor na vprašanje pa bomo nato dobili na tekmi, ki se bo začela ob 14.25.

Domen Prevc
Domen Prevc si je po veliki zmagi oddahnil, da mu je uspel "preblisk"

Slovenski smučarski skakalci v zadnjih dneh naravnost blestijo. Praktično ne mine tekma tako v ženski kot moški konkurenci, da se ne bi vsaj en zavihtel na oder za zmagovalce. Orli so trenutno v seriji kar treh zaporednih zmag, danes pa bodo imeli priložnost še za četrto. Anže Lanišek in Domen Prevc, ki trenutno kraljujeta na prvih dveh mestih svetovnega pokala, ter Timi Zajc, Rok Oblak in Žiga Jančar se bodo v kvalifikacijski boj za nastop na posamični tekmi podali v času nedeljskega kosila.

Karavana se nato seli v nemški Klingenthal, kjer bosta prihodnji konec tedna ponovno na sporedu dve posamični tekmi.

Visla, kvalifikacije:

Visla smučarski skoki Timi Zajc Anže Lanišek Domen Prevc
