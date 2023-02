Vseh pet Slovenk na tekmi v Willingenu

Včeraj so imeli prireditelji skakalnih tekem v Willingenu velike težave z vetrom, tako so lahko izpeljali tudi samo eno serijo tekme mešanih ekip, na kateri sta Nika Križnar in Ema Klinec ob Timiju Zajcu in Žigi Jelarju zasedli peto mesto, še pred tem pa so skakalke uspešno opravile s kvalifikacijami za današnjo posamično tekmo.

Na to se je prebilo vseh pet Slovenk. Nejka Repinc Zupančič ima danes startno številko 3, Katra Komar 9, Maja Vtič 10, Nika Križnar 32 in Ema Klinec 33.

V kvalifikacijah je bila najboljša izmed Slovenk Ema Klinec na devetem mestu, Križnarjeva je imela 18. dosežek, Vtičeva 23., Komarjeva 28. in Repinc Zupančičeva 30. Zmagovalka kvalifikacij je bila Nemka Katharina Althaus pred Japonkama Saro Takanaši in Juki Ito.

V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Avstrijka Eva Pinkelnig (1096 točk) pred Althausovo (871) in Norvežanko Anno Odine Stroem (773), četrto in peto mesto pa zasedata najboljši Slovenki, Ema Klinec (635) in Nika Križnar (602).

Willingen, posamična tekma (ž):

Vrstni red v svetovnem pokalu (14): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1096 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 871

3. Anna Odine Stroem (Nor) 773

4. Ema Klinec (Slo) 635

5. Nika Križnar (Slo) 602

...

18. Urša Bogataj (Slo) 249

23. Nika Prevc (Slo) 143

37. Katra Komar (Slo) 32

. Maja Vtič (Slo) 32

53. Nika Vetrih (Slo) 1

