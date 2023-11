Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek je lansko sezono končal na tretjem mestu skupnega seštevka. V Ruki, kjer se letos začenja sezona, je zmagal in bil četrti. Če bi mu znova uspelo zmagati, bi postal prvi skakalec, ki je na tem prizorišču zmagal v treh zaporednih sezonah.

Anže Lanišek je lansko sezono končal na tretjem mestu skupnega seštevka. V Ruki, kjer se letos začenja sezona, je zmagal in bil četrti. Če bi mu znova uspelo zmagati, bi postal prvi skakalec, ki je na tem prizorišču zmagal v treh zaporednih sezonah. Foto: Guliverimage

Vse je pripravljeno na novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške. Po osmih letih bodo v novo tekmovalno zimsko obdobje skočili v finski Ruki, kjer so jih pričakale povsem zimske razmere.

Uvodne kvalifikacije so že za skakalno karavano, najbolje se je v njih znašel Nemec Andreas Wellinger (144 metrov), 2,3 točke je zaostal Švicar Gregor Deschwanden, tretji je bil s petimi točkami zaostanka Stephan Leyhe, ki mu je s 145 metri uspel najdaljši kvalifikacijski skok. Največ zadovoljstva so v petek imeli Nemci, kar štirje so končali med prvimi sedmimi.

Andreas Wellinger je bil v petek najboljši v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Uspešno so sito kvalifikacij, v katerih je izpadlo le osem skakalcev, prestali vsi Slovenci. Najvišje med njimi, na 11. mestu, je končal najboljši član zasedbe Roberta Hrgote v skupnem seštevku zadnje sezone Anže Lanišek. Desetinko za njim se je zvrstil Timi Zajc, Peter Prevc je bil 14., Žiga Jelar 28., Domnu Prevcu pa se skok ni posrečil, kvalifikacije je končal na 49. mestu.

Lanišku nepredvidljivo finsko prizorišče ustreza. V zadnjih dveh sezonah je bil tu dvakrat prvi, enkrat drugi in enkrat četrti. Če bi mu tudi tokrat uspelo stati na najvišji stopnici zmagovalnega odra, bi postal prvi skakalec, ki je v Ruki zmagal v treh zaporednih sezonah.

Rekorder skakalnice v Ruki je Halvor Egner Granerud, ki brani veliki kristalni globus. Foto: Sportida

Stavnice največ možnosti za zmago pripisujejo Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je bil najprepričljivejši na petkovih treningih, v kvalifikacijah pa sicer v sneženju zasedel šele 21. mesto. Na stavnicah mu sledijo zmagovalec lanske zime Halvor Egner Granerud, ki je kvalifikacije končal na 19. mestu, Wellinger, Lanišek in Leyhe. Rekord skakalnice drži Granerud, ki je v lanskih kvalifikacijah skočil 150,5 metra.

Poskusna serija na Finskem se bo začela ob 14.45, prva tekma pa ob 16.15. Odprl jo bo sin Janneja Ahonena Mico, kot prvi od Slovencev bo nastopil najstarejši, Peter Prevc, s številko 31, sledili bodo Domen (34), Jelar (35), Zajc (43) in Lanišek (48).

V nedeljo ob 14.50 sledijo kvalifikacije za popoldansko tekmo (16.15), nato pa selitev na naslednje prizorišče, v Lillehammer.

Ruka, smučarski skoki, posamična tekma (M):