Zmagovalec kvalifikacij na letalnici v Vikersundu je slovenski as Peter Prevc. 33-letnik je pristal pri 235,5 metrih in kvalifikacije dobil prvič po več letih. Na drugem mestu, 3,5 točke za Prevcem je končal Stefan Kraft, tretji je bil z daljavo dneva 238 metrov Daniel Huber. Prevc je v seštevku turneje napredoval na drugo mesto. Na sobotni tekmi, ki se bo začela ob 16. uri, bo nastopilo vseh pet Slovencev, pa tudi 51-letni Noriaki Kasai, ki si je nastop zagotovil z 200 metrov dolgim poletom.

Potem ko so s treningom v Vikersundu kot prve opravile skakalke – Ema Klinec je bila ena redkih, ki je preskočila 200 metrov, Nika Prevc pa je sploh prvič letela – so bili popoldan na delu tudi skakalci, ki so opravili tako z dvema serijama za trening kot kvalifikacijami za sobotno tekmo. V teh je bil najboljši 33-letni slovenski as Peter Prevc, ki v zadnjih tednih kariere še naprej navdušuje.

Prevc je v meglenem Vikersundu poletel do 235,5 metrov in kvalifikacijsko zmago s 3,5 točkami prednosti pred Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki je skočil 233 metrov. Vodilni v svetovnem pokalu je imel po doskoku nekaj težav, na koncu iz poleta vseeno izvlekel veliko, a premalo, da bi premagala Prevca. Na tretjem mestu je kvalifikacije končal še en Avstrijec, Daniel Huber je z 238 metri postavil daljavo dneva in za zmago zaostal 4,9 točke.

Vesel, da je premagal močnega Krafta

"Ne vem, kdaj sem zmagal zadnjič v kvalifikacijah, morda je še dlje kot pet let od tega. Dolgo sem čakal na kvalifikacijsko zmago. Ta je še posebej posebna, saj sem prehitel Krafta, ki je zelo močan to sezono. Odličen začetek konca tedna v Vikersundu, a to še ne pomeni nič, saj se jutri začenja vse z ničle," je v prvi izjavi po kvalifikacijski zmagi v mikrofon organizatorja dejal Prevc.

Ta ima na prvem mestu seštevka v poletih enako število točk kot Kraft (160), Timi Zajc jih ima na tretjem mestu 150.

Na tekmi vsi Slovenci, pa tudi Kasai

Na sobotni tekmi bomo videli tudi preostale štiri Slovence. Timi Zajc, ki je na drugem treningu pristal pri 237,5 metrih, je na zahtevo trenerja Roberta Hrgote skočil z nižjega zaletišča, poletel 215,5 metrov, tako da ni dobil dodatnih točk, zbral jih je 196,7 in zasedel 13. mesto.

Timi Zajc je kvalifikacije končal na 13. mestu. V drugi seriji za trening je poletel 237,5 metra. Foto: Guliverimage

Lovro Kos je z 212,5 metra dolgim poletom (192,3 točke) zasedel 17. mesto, Anže Lanišek je bil z 210,5 metra (189,7 točke) 19., Domen Prevc, ki je bil na treningu drugi in deveti, pa je v kvalifikacijah skočil 206,5 metra (186,9 točke) in končal na 23. mestu.

Nastop na tekmi si je zagotovil tudi legendarni Noriaki Kasai, ki je pri 51. letih doskočil pri 200 metrih.

Vodstvo Krafta, P. Prevc napredoval na drugo mesto na turneji Stefan Kraft vodi v seštevku turneje, zanesljivo je na prvem mestu tudi v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Stefan Kraft vodi v seštevku turneje, na drugo mesto pa je napredoval Peter Prevc, ki za Avstrijcem zaostaja 48,8 točke. Prevc je izkoristil kvalifikacijsko smolo Jana Hörla, ki je z drugega mesta zdrsnil na četrto. Tretji ostaja Johann Andre Forfang (62,3 točke zaostanka). Zajc je 9., Lanišek 10., Kos 16., D. Prevc 26. Kraft ima štiri posamične tekme pred koncem sezone (ob teh bo v Planici še ena ekipna) v skupnem seštevku svetovnega pokala 303 točke prednosti pred Rjojujem Kobajašijem in 493 pred tretjim Andreasom Wellingerjem. 30-letni Avstrijec si lahko tako v soboto že zagotovi veliki kristalni globus.

Vikersund, kvalifikacije:

D. Prevc najdaljši na prvem treningu, Zajc na drugem Domen Prevc je bil na treningu drugi in deveti. Foto: Guliverimage Domen Prevc je v prvi seriji za trening pristal pri 228 metrih, kar je bila daljava prvega treninga – izenačil jo je Stefan Kraft – in zasedel drugo mesto, za 1,7 točke ga je prehitel Aleksander Zniszczol (227,5). Timi Zajc in Lovro Kos, ki sta ob poletu prejela nekaj malega vetrovnega dodatka, sta doskočila pri 219 oziroma 218,5 metra (5. in 6. mesto), Peter Prevc pri 205,5 metra (15. mesto), Anže Lanišek pa je skočil 193 metrov in bil 20. V Vikersundu leti tudi zimzeleni Noriaki Kasai, ki je na prvem trening skoku zmogel 183 metrov, kar je zadostovalo za 25. mesto. Na drugem treningu je Zajc odjadral do 237,5 metra in z daljavo dneva za 4,7 točke zaostal le za Kraftom, ki je bil pol metra krajši. Tretji je bil Zniszczol, ki se v Vikersundu odlično znajde. Po Zajčevem skoku so znižali zaletno mesto. Peter Prevc (222) je bil 5., Lovro Kos (225,5) 6., Domen Prevc (224,5) 9., Anže Lanišek (206) pa 22.

Preberite še: