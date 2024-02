Skakalci bodo pisali tekmovalno zgodovino

Smučarski skakalci so zbrani v Oberstdorfu, kjer jo je organizatorjem v četrtek zagodlo vreme, tako da so ostali brez kvalifikacij, posledično pa se je spremenil tudi tekmovalni program. Ob 16.30 bodo poskušali izpeljati prvo tekmo parov v zgodovini na letalnici, pred tem pa je ob 14. uri predviden še trening.

Po Lake Placidu in Saporu, kjer se je slovenski tabor veselil tudi zmag, so se smučarski skakalci vrnili v Evropo, natančneje v Oberstdorf, kjer bodo ta konec tedna spet leteli.

Četrtkove kvalifikacije je sicer odnesel premočan veter, tako da so ostali brez poletov, se pa organizatorji nadejajo, da bodo danes lahko izpeljali prvo od treh tekem. Tekmovalni program so nekoliko prilagodili, tako da je danes na sporedu superekipna tekma, na kateri skakalci tekmujejo v parih. To bo sploh prva superekipna tekma na letalnici v zgodovini svetovnega pokala.

Začetek preizkušnje v dvojicah je predviden ob 16.30. V boj se podaja 13 držav: ob Sloveniji še Francija, Ukrajina, Češka, ZDA, Finska, Italija, Švica, Poljska, Japonska, Norveška, Nemčija in Avstrija. Superekipne tekme so sestavljene iz treh serij, a tokrat so zaradi sprememb v programu naredili izjemo, tako da bosta na sporedu le dve seriji.

Kdo bo zastopal slovenske barve, bo jasno po popoldanskem treningu. Začetek tega je predviden ob 14. uri.

Domen Prevc je rekorder letalnice v Oberstdorfu. Foto: Guliverimage

Rekorder letalnice Heini-Klopfer-Skiflugschanze je Domen Prevc, ki je v kvalifikacijah leta 2022 poletel 242,5 metra.

Prevc je eden od petih Slovencev, na katere Robert Hrgota računa v Oberstdorfu. Ob njem so še Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Žak Mogel.

V soboto in nedeljo sta na letalnici v Nemčiji predvideni še dve posamični tekmi, pred vsako bodo opravili še kvalifikacije.

Oberstdorf, trening