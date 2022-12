Pod Senčno goro trije slovensko-japonski dvoboji, eden z branilcem zlatega orla

Smučarski skakalci v Oberstdorfu začenjajo prvi tekmovalni vrhunec sezone, novoletno turnejo, ki se bo po štirih tekmah končala 6. januarja v Bischofshofnu.

Skozi kvalifikacijsko sito se je v sredo uvrstilo vseh šest Slovencev, ki jih je glavni trener Robert Hrgota poslal v boj. Najvišje, na tretjem mestu, je končal Timi Zajc. Drugi mož svetovnega pokala Anže Lanišek je bil 12., Peter Prevc 15., Lovro Kos 28., Žiga Jelar in Domen Prevc sta si sledila na 40. in 41. mestu.

"Zelo sem vesel, da mi je po dolgem času uspel en lep skok, da sem dobil potrditev, da se mi lahko izide. Jutri je nov dan in upam, da mi tudi jutri uspe lep skok," je bil zadovoljen Zajc, Lanišek pa je dodal: "Kvalifikacije so za nami. Morda nisem bil čisto tisti pravi, stoodstoten. Glava na off in jutri gremo naprej."

Kvalifikacije so pripadle Halvorju Egnerju Granerudu, drugi je bil najboljši skakalec to zimo, Poljak Dawid Kubacki.

Timi Zajc je bil v kvalifikacijah s tretjim mestom najboljši Slovenec. Foto: Guliver Image

Trije slovenko-japonski dvoboji

Kot prvi bo v uvodni seriji preizkušnje na izpadanje, ki se bo začela ob 16.30, skakal Kos. V paru ga čaka zahteven tekmec, branilec zlatega orla in zmagovalec zadnje sezone svetovnega pokala Rjoju Kobajaši, ki v letošnjem tekmovalnem obdobju sicer ni v najboljši formi. Najstarejši Prevc bo v paru skakal s Fincem Anttijem Aaltom, Laniška čaka Japonec Jukija Sato, Jelarja Avstrijec Clemens Leitner, Domna Prevca Manuel Fettner, Zajca pa še en Japonec Junširo Kobajaši.

"Prve kvalifikacije so za nami. Kar zanimive. Malce se je spreminjalo z razmerami, a pomembno je, da smo naredili prvi stik s skakalnico. Eni malo bolje, drugi malo slabše. Imamo kar zanimive pare jutri. Začelo se je, skoki so bili solidni, mislim, da točno vemo, kaj bomo do jutri še popravili, in se že veselimo tekme," je po kvalifikacijah dejal Hrgota.

Po današnji tekmi se bodo skakalci preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo na za zadnji dan leta kvalifikacije, 1. januarja pa tekma.

Pari s slovenskimi skakalci: Lovro Kos - Rjoju Kobajaši (Jap)

Antti Aalto (Fin) - Peter Prevc

Jukija Sato (Jap) - Anže Lanišek

Žiga Jelar - Clemens Leitner (Avt)

Domen Prevc - Manuel Fettner (Avt)

Junširo Kobajaši (Jap) - Timi Zajc

Oberstdorf, posamična tekma:

