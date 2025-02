Nika Prevc še šestič zapored, a tokrat je bilo napeto

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka druge posamične tekme svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu. V zanimivem finalnem spopadu je le za 2,5 točke premagala Nemko Selino Freitag in prišla do šeste zaporedne zmage v sezoni. Do točk svetovnega pokala so prišle še Katra Komar, Tina Erzar, Taja Sitar in Tinkara Komar.

19-letna Nika Prevc je tako prišla do šeste zmage zapored, enajste v tej sezoni in že 18. v karieri. Vse od Lake Placida je nepremagljiva, povišala je vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in tekmicam poslala sporočilo pred svetovnim prvenstvom v Trondheimu.

Prevc je vodila že po prvi seriji, potem ko je do razlike 4,7 točke v primerjavi s Selino Freitag prišla predvsem po zaslugi izjemnih sodniških ocen. V drugo je nemška predstavnica napadla z 88 metri z dveh naletov nižje, slovenska predstavnica pa je znova po lepem skoku prejela same 19-ice in zadržala 2,5 točke prednosti pred sicer odlično Nemko. Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Abigail Strate (226,6).

Takole so zmagoviti skok Nike Prevc pospremile njene reprezentančne kolegice. Foto: Reuters

V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Katra Komar (182,6) je izgubila dve mesti in bila na koncu 20., Tina Erzar (174,2) je zasedla 25. mesto, Taja Sitar (167,5) 28., prvo točko za svetovni pokal v karieri pa je s 30. mestom ujela Tinkara Komar (164,2).

V današnjih kvalifikacijah je od Slovenk obtičala le Jerica Jesenko (72 m/79,2 t) na 42. mestu.

Nika Prevc je zdaj le še korak oddaljena od drugega velikega kristalnega globusa. S 1533 točkami ima pet tekem pred koncem svetovnega pokala velikih 455 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid, ki je danes zasedla sedmo mesto. To pomeni, da bi lahko že s petim mestom na naslednji tekmi - ta bo na sporedu sredi marca na Holmenkollnu - matematično že potrdila skupno zmago.

Naslednje tekme svetovnega pokala bodo na vrsti po svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki se bo začelo naslednji teden.

Hinzenbach, smučarski skoki (Ž), tekma

