Nika Prevc po nadaljevanje sanjskega niza

Nika Prevc je v soboto prepričljivo slavila pred Nemko Selino Freitag in domačinko Jacqueline Seifriedsberger. S tem je 19-letnica slavila petič zapovrstjo v svetovnem pokalu in desetič to sezono. Skupno je zdaj pri 17 zmagah v svetovnem pokalu.

V skupnem seštevku se je 19-letnica šest tekem pred koncem še dodatno približala drugemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu. Zdaj ima Prevc pred Nemko Katharino Schmid že 391 točk naskoka. Na voljo je še 600 točk.

Ob Niki Prevc bodo v kvalifikacijah nastopile še Tina Erzar, Katra Komar ter Taja Sitar, ki so v soboto osvojile točke za 25., 27. ter 29. mesto. Brez točk sta ostali Tinkara Komar in Jerica Jesenko, a bosta imeli danes novo priložnost.

To bo zadnja tekma skakalk pred odhodom v norveški Trondheim, kjer se bo naslednji teden začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

Hinzenbach, smučarski skoki (Ž), kvalifikacije

