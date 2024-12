Kvalifikacij ne bo, kmalu nova priložnost za odlično Niko Prevc

V Engelbergu v Švici je tudi v nedeljo dvojni spored svetovnega pokala v smučarskih skokih. Prve bodo na sceno stopile skakalke, ki jih ob 11.10 čaka še druga posamična tekma na skakalnici Gross-Titlis (HS-140). Branilka skupne zmage v svetovnem pokalu Nika Prevc je že včeraj pokorila vso konkurenco in se veselila druge zmage v sezoni. Tri ima Nemka Katharina Schmid, trenutno vodilna v seštevku svetovnega pokala. Pričakujemo lahko nov razburljiv slovensko-nemški dvoboj za zmago.

Organizatorji so odpovedali kvalifikacije, ki bi se sicer morale začeti ob 10. uri in v tisti termin prestavili kvalifikacije za moško tekmo. Na ženski bo tako nastopila celotna slovenska peterica - Katra Komar, Ajda Košnjek, Taja Bodlaj, Ema Klinec in Nika Prevc.

19-letna slovenska šampionka Nika Prevc je včeraj prišla do svoje druge zmage v sezoni in devete v svetovnem pokalu, v skupnem seštevku pa zaostaja le za letos izvrstno Nemko Katharino Schmid, ki je zmagala na preostalih treh tekmah sezone. Schmid ima 460 točk, Prevc 329. Druga najboljša Slovenka je Klinec, ki s 190 osvojenimi točkami zaseda peto mesto.

Engelberg, tekma: