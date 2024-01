Nov dan, nov napad rumene Nike Prevc na zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skoki, Beljak, kvalifikacije in posamična tekma (ž)

Ženska karavana smučarskih skokov je s strnjenim programom končala in začela leto. Po nemški turneji dveh večerov, v seštevku katere je slavila Nika Prevc, so se tekmovalke preselile v Avstrijo, natančneje v Beljak, kjer so v sredo že opravile s prvo posamično tekmo, danes pa jih čaka še druga.

V sredo je s konkurenco pometla 18-letna Prevčeva, ki je najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig na majhni skakalnici premagala za kar 26 točk. Najstnica je z zmago prevzela skupno vodstvo svetovnega pokala in si nadela rumeno majico, kar je bila njena želja že od malih nog. Danes bo napadala novo zmago.

Katra Komar je v sredo skočila do osmega mesta, kar je njena najboljša uvrstitev kariere. Kako bo tokrat? Foto: Guliverimage

Dogajanje na Koroškem se bo s kvalifikacijami začelo ob 11. uri, druga posamična tekma sledi ob 12.30. Skozi sito kvalifikacij se bo med najboljših 40 znova poskušalo prebiti šest Slovenk. Zoran Zupančič bo računal na komaj 15-letno debitantko na tej ravni Tino Erzar, ki je v sredo na 50. mestu ostala brez vstopnice za premierni nastop na tekmi svetovnega pokala. Nastopile bodo še Katra Komar, ki je v sredo z osmim mestom dosegla rezultat kariere, Ajda Košnjek, v sredo šesta Nika Križnar, Ema Klinec in kot zadnja še Prevčeva.

Let v Azijo

Skakalke se bodo nato pripravile na najdaljšo pot sezone. Odhajajo v Azijo, kjer bodo med 12. in 21. januarjem tekmovale v Sapporu in Zau. Po vrnitvi Slovenke konec meseca čaka domača tekma na Ljubnem ob Savinji.

Beljak, kvalifikacije: