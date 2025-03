V Planici se začenja boj na dveh kristalnih frontah, pri eni imata glavno besedo Slovenca

Vse je pripravljeno na prvo tekmo zaključka sezone 46. svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Ogrevanje s poskusno serijo se bo začelo ob 14. uri, posamična tekma pa uro pozneje. Med 40-erico tekmovalcev je sedem Slovencev, z vodilnim v seštevku poletov Domnom Prevcem na čelu. Ta ima v boju za mali globus 83 točk prednosti pred Timijem Zajcem in 95 pred zmagovalcem kvalifikacij Andreasom Wellingerjem. V igri za veliki globus ima Daniel Tschofenig pred rojakom Janom Horlom 114 točk prednosti. Oba globusa bi že danes lahko dobila lastnika.

Letalnica bratov Gorišek je v pričakovanju uvodnega tekmovalnega dejanja, na katerem ima pravico nastopa 40 najboljših iz četrtkovih maratonskih kvalifikacij. Te so pripadle Nemcu Andreasu Wellingerju, za njim sta se zvrstila rojaka Pius Paschke in Markus Eisenbichler, na četrtem mestu pa je končal najboljši Slovenec in vodilni v seštevku poletov Domen Prevc.

Na tekmo se je uvrstilo še sedem od devetih Slovencev, in sicer bomo na delu ob Prevcu videli še včeraj sedmega Timija Zajca, ki v boju za mali globus na drugem mestu zaostaja 83 točk, Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Žaka Mogela, Roka Masleta in Žigo Jelarja.

Ob bitki za mali globus, v kateri Wellinger za vodilnim Prevcem zaostaja 95 točk, poteka še avstrijski boj za veliki kristalni globus. Vodilni Daniel Tschofenig ima 114 točk prednosti pred Janom Hörlom. Oba globusa bi tako že danes lahko dobila lastnika. Če ne bo tako, bo odločitev padla v nedeljo, saj v soboto sledi ekipna tekma.

Daniel Tschofenig je na dobri poti do velikega kristalnega globusa. Foto: Grega Valančič

Pokal narodov odločen že dolgo, Slovenci lahko prehitijo Norvežane

V Pokalu narodov bodo zanesljivo zmagali Avstrijci, ki so osvojili 7.623 točk in imajo pred zadnjo postajo sezone kar 3.681 točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci Nemci, tretji so Norvežani, četrti pa Slovenci. Ti lahko še vedno prehitijo Vikinge, ki v Planici zaradi suspenza ne nastopajo v najmočnejši zasedbi. Že danes bi lahko precej stopili prednost Norvežanov, saj se niti enemu od teh ni uspelo uvrstiti na preizkušnjo.

Kdo bo zmagovalec seštevka Planica 7?

Organizacijski komite Planica na letošnjem tekmovanju znova podarja nagrado športniku, ki bo zbral največ točk v sedmih uradnih serijah. V seštevek štejejo poleti v četrtkovih kvalifikacijah, petkovi prvi in finalni seriji, sobotni prvi in finalni seriji (točke posameznega skakalca, ki je v ekipi) ter nedeljski prvi in finalni seriji.

Zmagovalec kvalifikacij Andreas Wellinger za Prevcem v seštevku poletov zaostaja 95 točk, Timi Zajc pa 83. Foto: Guliverimage

Zmagovalec seštevka Planica 7 bo prejel 20 tisoč švicarskih frankov (slabih 21 tisoč evrov) in poseben pokal. Na ustvarjalnem natečaju Skupine Triglav za pokal je izmed več kot 800 risb mladih avtorjev iz vse Slovenije najbolj prepričala risba Zlati (po)let 14-letne Zale Ban.

V seštevku Planica 7 trenutno vodi zmagovalec kvalifikacij Wellinger.

Poskusna serija se bo začela ob 14. uri, posamična tekma uro pozneje.

Planica, posamična tekma