Flisar izpadel v osmini finala, zmagi v Švico in Nemčijo

Smučarji v smučarskem krosu so se v Idre Fjallu pomerili za točke svetovnega pokala. Najboljši slovenski predstavnik Filip Flisar je prvo tekmo na Švedskem končal v osmini finala. Zmagal je Švicar Alex Fiva.

Filip Flisar se je pomeril v prvi skupini osmine finala v moški konkurenci. Poleg njega so se na progo podali še Francoz Bastien Midol, Nemec Daniel Bohnacker in Avstrijec Johannes Aujesky. Flisar je na žalost malenkost zaostal že na startu, nato pa v težkih vremenskih pogojih na zelo specifični progi ni uspel ujeti priključka. V nadaljnje boje sta se iz Flisarjeve skupine uvrstila Francoz in Avstrijec.

Midol je nato nastopil tudi v velikem finalu, kjer je moral premoč priznati Alexu Fivi. Poleg njiju sta v finalu nastopila še dva predstavnika Avstrije. Tretji je bil Daniel Traxler, četrti pa Adam Kappacher. Flisar je na koncu zasedel 32. mesto.

Flisar ima v nedeljo novo priložnost, ko bo na Švedskem nova tekma za svetovni pokal.

V ženski konkurenci je prvič v sezoni zmagala Nemka Heidi Zacher, druga je bila Kanadčanka Marielle Thompson, tretja pa vodilna v svetovnem pokalu Švicarka Fanny Smith.