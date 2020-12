Slovenski smučarji brez domačih treningov

Telefon Mihe Verdnika, vodje panoge za alpsko smučanje, je te dni vroč. Ne le zaradi dnevnega urejanja potrebne logistike in izrednih klicev, ki so bili potrebni ob nedavni poškodbi Klemna Kosija. Veliko pogovor opravi na temo, kje in kako trenirati. Odgovor je do nadaljnjega jasen – v tujini. "Po zadnjem odloku, ki velja vsaj do prvega januarja, žičniške naprave ne smejo delovati. Niti za izjeme, kakršna bi bil trening naših smučarjev. To je za nas veliki udarec, saj smo se pred tem z upravljavci več smučišč dogovorili za treninge, bodisi ob rekreativnih smučarji bodisi povsem samostojno," pojasnjuje Verdnik.

Več smučarskih središč je reprezentanci predalo tudi ponudbo nastanitev, pri SZS pa so ob treningih načrtovali tekme. "A to je zdaj padlo v vodo. Žičnice morajo mirovati," z glavo zmajuje Verdnik in upa, da se bo po novem letu to spremenilo.

Miha Verdnik Foto: Vid Ponikvar

Slovenski smučarji sicer še zdaleč niso popolni tujci na smučiščih na drugi strani meje, zato so Žan Kranjec in druščina seveda hitro našli rešitev. Večjo težavo pa vidi Verdnik pri zagotavljanju treningov za mlajše selekcije. "Največja težava je za smučarje, ki so mlajši od 15 let. Le-ti že več tednov ne morejo trenirati ne v Sloveniji in ne v tujini. Imamo tudi vabila na mednarodne otroške tekme, a tja, ker naši smučarji že dva meseca ne trenirajo, ne moremo potovati," pravi šef slovenskih smučarskih reprezentanc in svari pred finančnimi zlomi klubov, ki živijo na račun mesečnin.

"Pri celotni zadevi mi gre najbolj v nos to, da smo tesno sodelovali z NIJZ in pripravili vse protokole. Na podlagi naših izkušenj iz tujine in v pogovorih s predstavniki NIJZ. Omenjeni protokoli so zelo strogi. Celo strožji kot marsikje v tujini. Vsi se namreč dobro zavedamo, kako pomembno je, da zajezimo širitev virusa. V praksi to pomeni upoštevanje varnostne razdalje na smučiščih, prilagojeno vožnjo v vozilih, kjer vsi uporabljajo maske … Najmlajše bi torej vodili profesionalci, ki bi se držali vseh pravil," dodaja Verdnik.