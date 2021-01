Slovenki tudi danes zadržani, Liejeva najhitrejša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka dveh lanskih smukaških preizkušenj v Crans Montani Švicarka Lara Gut je bila šesta.

Ilka Štuhec je zaostala dve sekundi in 58 stotink in zasedla 28. mesto, Maruša Ferk je bila z zaostankom treh sekund in 37 stotink 37.

Smuka bosta v Crans Montani na sporedu v petek in soboto, v nedeljo bodo smučarke tekmovale še v superveleslalomu.

