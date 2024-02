"Slovenija je izgubila vrhunskega športnika"

Kako velik športnik in oseba je Peter Prevc, ki je v Planici naznanil, da bo konec marca končal kariero, so dali vedeti obrazi in izjave njegovih moštvenih kolegov v slovenski skakalni reprezentanci. Zavedajo se, da bo nastala praznina, a mu vsi privoščijo, da bo užival življenje.

"Vesel sem zanj, da se je tako odločil, ker vem, koliko je vlagal, koliko je delal, koliko časa si je vzel za to odločitev. Tudi na treningih ga vidiš, kako deluje. Vesel sem, da je sledil svojemu srcu in gre po svoji poti," je kot prvi komentiral odločitev Petra Prevca za konec kariere mlajši brat Domen.

"Peter je pokazal drugo plat"

Odločitev ga ni presenetila, dal pa je vedeti, da jim je to uradno povedal na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu: "Pri sebi sem nekako že slutil. Po obnašanju vidiš, kako človek deluje, in poznam ga že nekaj let (smeh, op. a.). Prej sem ga enkrat zbadal in mi je že dal nekako odgovor. Nasmejal se je. Spodbujam ga, to je njegova odločitev. Kakor se je odločil, tako je prav."

Domen Prevc se je veliko naučil od starejšega brata. Foto: www.alesfevzer.com

Številni skakalci so že v preteklosti v en glas poudarjali, da jim je Peter vzor. Pa ne le z dosežki, ampak tudi osebnostno. Da je garal za to, da je prišel do slave in zadovoljstva na skakalnicah. "Treninge delamo vsi iste, a je Peter pokazal drugo plat. Da skoki niso le trening in delo, ampak stil življenja. Da so odločitve, ki jih boš delal celoten dan. Torej s kakšno mentaliteto se boš določene stvari lotil, kdaj si boš vzel počitek. To so malenkosti, ki naredijo posameznika velikega," pravi Domen, ki zaradi uspešnosti Petra ni nikdar čutil dodatnega pritiska po uspehu.

Kos s solzami v očeh

Čustva pa so v Planici po koncu novinarske konference povsem prevzela Lovra Kosa, ki je bil bistveno krajši čas s Petrom v reprezentanci. A ga je spremljal že vse od začetka in se veselil njegovih uspehov. Postal mu je vzor, zato mu je bilo lani še toliko težje, ko je Peter na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici padel in posledično ni osvojil medalje: "Pa da je on tvoj vzor in ga ne bo več v ekipi, je težko," je s solzami v očeh povedal Kos in na vprašanje, ali je čutil, da se bo poslovil, pristavil: "Pričakovali smo, nekako smo čutili, če bi lani v Planici šlo tako, kot si je zamislil – torej medalja –, bi počasi končal. Hvala bogu je bil z nami še eno leto, ampak je bilo težko. Vsi smo bili tiho, ko je na Kulmu povedal ekipi. Brez besed smo bili."

Lovro Kos ni mogel skriti solza. Foto: www.alesfevzer.com

Peter si je z vsemi dosežki in marljivim delom prislužil veliko spoštovanje vseh v skakalni karavani. Zagotovo je najbolj markanten slovenski orel v zimski skakalni družini. "Ravno prej sem gledal, ko je dala Mednarodna smučarska zveza (FIS) videoposnetek najboljših vseh časov. A so pozabili Petra. Lahko bi popravili objavo in bi ga dali mednje, ker je res veliko naredil za ta šport," je izpostavil Lovro in ob tem dodal: "Slovenija je z njegovim odhodom izgubila vrhunskega športnika."

"Njegovo praznino bomo občutili vsi"

Prav vsi so izpostavili, da bodo morali pri sebi predelati občutke ob zavedanju, da ga v prihodnji zimi več ne bo zraven. "Lepo je biti del ekipe, ki ima takšne vrhunske športnike. Veliko se lahko od njih naučiš. Malce bo treba predelati, da ga ne bo več prihodnje leto. Bomo videli, ali nam manjka in ga bomo prosili, da pride nazaj in dvigne ekipo (smeh, op. a.)."

Timi Zajc se je dodatno povezal s Petrom Prevcem in mu je še toliko težje. Foto: www.alesfevzer.com

Za enega slovenskega skakalca pa je slovo Petra Prevca še toliko težje spoznanje. Za Timija Zajca, ki je bil v zadnjem času njegov sostanovalec na tekmah in sta spletla posebno vez: "Ko mi ni šlo, mi je želel pomagati, dati kakšen nasvet, ki je njemu pomagal. Bil je vodja ekipe. Ko se je bilo treba odločiti, se je poslušalo njega. Celotna ekipa izgublja velikega kapetana. Njegovo praznino bomo vsi občutili. Kar dosti sva se tudi družila v zasebnem življenju. Prihodnje leto bo bistveno težje hoditi na tekme. Osebno bi si želel, da bi še skakal. A moramo gledati z druge strani. Njegove. Privoščim mu, da bo končno živel življenje."