Slovo Petra Prevca odzvanja tudi zunaj slovenskih meja

Novico o slovesu enega najboljših tekmovalcev v smučarskih skokih v zgodovini tega športa, ki je na največjih tekmovanjih osvojil sedem kolajn, so še posebej bučno pospremili na Poljskem. "Iz Slovenije prihajajo presenetljive informacije. Olimpijski prvak, dobitnik kristalnega globusa in legenda smučarskih skokov Peter Prevc bo oznanil svojo upokojitev. Prevčeva odločitev je veliko presenečenje za skakalno srenjo. Slovenec, trenutno na 13. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, je imel potencial skakati še nekaj sezon in se boriti za najvišja mesta," so zapisali pri poljski strani Przegladsportowy.

Na poljskem portalu Sport.tvp je novica o Prevčevi upokojitvi celo glavna novica dneva in so jo na svoji strani uvrstili pred vse druge domače novice. "Olimpijski prvak končal kariero! Podatek je presenetljiv, saj je Prevc star šele 31 let. Eden najboljših slovenskih skakalcev v zgodovini bo zadnjič nastopil na marčevskih tekmah v Planici," so zapisali pri poljskem mediju.

Slovenskemu šampionu pa so se poklonili tudi na uradni strani Mednarodne smučarske zveze. "Peter Prevc: velikan končuje svojo pot," so zapisali pri Fisu. "Poleg tega, da je dosegal športne uspehe, je Prevc med športniki, funkcionarji in trenerji vedno veljal za izjemno poštenega in skromnega športnika. Prevc bo marca v Planici nastopil še zadnjič, zato je v Sloveniji že vnaprej pričakovati izjemno vzdušje, ko se bo Peter Veliki poslovil od skakalnic, pri čemer ga bodo spremljali številni navijači, ne le slovenski," so še zapisali pri krovni zvezi.

Na poseben način pa so slovo Prevca pospremili tudi na Smučarski zvezi Slovenije in organizatorji tekem v Planici, ki so ob fotografiji 31-letnega slovenskega asa zapisali samo "Brez besed." Slovencu se s številnimi objavami na družbenih omrežjih poklanjajo navijači in oboževalci smučarskih skokov z vsega sveta.