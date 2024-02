Čustven govor Petra Prevca prevzel vse #video

Čustvena zahvala Petra Prevcu ženi Mini in družini

"Planica je kraj, kjer se dogajajo velike stvari. Sem sem vas povabil, da vam sporočim, da bo to moja zadnja sezona v vlogi profesionalnega športnika. Vzel sem si čas za razmislek in mislim, da sem se razsodno odločil. Na koncu je srce tisto, ki je povedalo, da je čas, da odprem novo stran v življenju. Kaj bom počel, še ne vem, možnosti je veliko, a se bomo o tem pogovarjali čez 47 dni. Zdaj je čas, da nadaljujem sezono, ki je še v teku. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me podpirali tako ob uspehih kot neuspehih. Vsem trenerjem, prijateljem, sponzorjem in seveda družini," je začel šampion Peter Prevc novinarsko konferenco, na kateri je naznanil, da se poslavlja od skokov.

Po koncu letošnje sezone bo potegnil črto pod bogato kariero in dal profesionalni šport na stran. Kar nekaj časa je v njem tlela ta misel: "Skoraj dve leti. Po olimpijskih igrah sem začel razmišljati, kdaj bo pravi trenutek, koliko srce zmore. Ali lahko dam še celega sebe. Lani v Planici sem dobil namig (padec na nordijskem svetovnem prvenstvu, op. a.), da z glavo skozi zid ne gre, tudi če delaš."

"Mina, hvala!"

Ko je zjutraj ob 9. uri prišlo elektronsko sporočilo Smučarske zveze Slovenije, da bo ob 13. uri izredna novinarska konferenca, na kateri bo Peter Prevc naznanil slovo, so splet preplavili članki o slovenskem šampionu. Ker je bilo tako čustveno napeto, je telefon raje odložil: "Čustven sem postal, ko sem začel brati dva članka. Moram zdržati do novinarske, sem si govoril. Zato tudi še nisem gledal, ali mi je kdo kaj poslal."

Slovenija mu je hvaležna, da je pričaral toliko lepih trenutkov, sam je hvaležen vsem, ki so mu stali ob strani in ga bodrili. V prvi vrsti je to družina na čelu z ženo Mino. In ko je besedo namenil svojim najbližjim, je v grlo dobil cmok, čeprav je predstavnik za stike z javnostjo na Smučarski zvezi Slovenije Tomi Trbovc, ki se mu je Peter prav tako posebej zahvalil, pred začetkom novinarske konference dejal, da se Peter ne bo zlomil. A se je in še enkrat pokazal, kako velika oseba je: "Mina, hvala, zlata si. Hvala, da si moja opora in moj svet. Hvala otrokoma, ki ves čas navijata zame in me zmeraj pričakata z iskricami v očeh. Hvala staršema, bratoma, sestri, da so me vzgojili in pripeljali v šport. Hvala vsem navijačem," je na robu solz dejal Prevc.

Enega razloga ni, sto jih je

Prav posebnega razloga, zakaj zaključuje kariero, ni. Pravi, da ni ključen lanski padec v Planici. Razlogov je več, jasno poudarja: "Enega razloga ni. Sto jih je. Kot jih je bilo sto, da nadaljujem. Ko si enkrat star 30 let in imaš družino, se ti zdi neodgovorno biti v bolnišnici."

Prvo medaljo je osvojil leta 2011 na ekipni tekmi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oslu, zadnjo pred dnevi na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu. Priskakal oziroma poletel je do dvanajstih odličij na največjih tekmovanjih, bil najboljši v sanjski sezoni svetovnega pokala 2015/16, osvojil zlatega orla, postal prvi Zemljan, ki je poletel 250 metrov …

"Velik uspeh je, da sem bil 15 sezon v svetovnem pokalu in v tem času dosegel vrhunske rezultate. Postavil sem tudi nekaj mejnikov. Zelo ponosen sem, da je šport skupaj z mano rastel v Sloveniji in se dvignil na mednarodno kar zavidljivo raven," je ob tem dejal najstarejši od otrok v družini Prevc.

Razloga za fenomen Prevcev ne pozna

Zanimivo je, da le najmlajša sestra ne skače iz družine Prevc, zato pa so preostali štirje vsi skakali – Nika in Domen sta še vedno aktivna, Cene se je poslovil lani. Fenomena Prevc si Peter ne zna predstavljati: "Starejša otroka sta predala štafeto mlajšima. Zdi se mi zanimivo, fenomen, da iz ene družine toliko osebam uspe. Razlogov ne poznam."

Petrov in Minin podmladek hitro raste, verjetno sta se tako starejši Ludvik in mlajši Oskar navzela skakalnega športa. Na vprašanje, ali se bo dinastija Prevc nadaljevala še naprej ali pa je skakalni šport pretežak in nevaren, da bi tudi otroka vpeljal v to športno disciplino, je odgovoril: "To je vprašanje, ki ga večkrat dobim. Vprašam se, kaj je varen šport. Profesionalen šport je vedno na limitu na človeških zmogljivosti. Tudi pri nogometu, rokometu gredo kolena preč. Mi imamo smolo, da z višine pademo. Vsakega bi usmeril v šport. Tudi v profesionalnega. Bolje je, da človek dela tisto, kar ima rad."

Vzor je bil mladim, vzor je bil starejšim. Prav vsi moštveni kolegi na čelu s strokovnim vodstvom so mu bili v oporo in mu stali ob strani tudi danes. In po čem bi rad, da bi se ga ljudje zapomnili? "Želim si, da si me skakalci zapomnijo, da smo kakšno ušpičili skupaj (smeh, op. a.). Kar se mladine tiče, lahko povem, da ne potrebuješ veliko, da si uspešen. Upam, da sem to pokazal. Da ne pokaže le oprema uspeha, ampak predvsem osebne odločitve, ko se odločiš, kaj boš zvečer delal. Da te lahko te odločitve izobrazijo, izboljšajo."

Sanjska sezona? "Kot bi se spustil po reki s čolnom in se le zibaš"

Skupaj s Primožem Peterko sta osrednja slovenska skakalna šampiona, ki imata prav posebno mesto v slovenskih srcih. Kdo je bil uspešnejši, ne igra vloge, saj sta vsak živela v svojem času in vsak skočila do številnih mejnikov.

"Drugače doživljaš breme, pričakovanja do sebe. Do 2016 je šlo vse gladko. Brez večjih nihanj. Ves čas je šlo navzgor. Takrat so dobri rezultati, uspehi to breme nosijo. S tem lahko sodeluješ. Po tistem sem si toliko bremena naložil, da nisem več posegel po še kakšni medalji na večjih tekmovanjih. Večkrat sem šel tja kot ene vrste tihi favorit za medaljo, tudi dosegel kakšno 4., 6. mesto. Morda ravno zaradi pritiska velikega tekmovanja nisem dosegel tistega, česar sem bil zmožen," je Peter povedal, koliko bremena je čutil skozi kariero skozi prizmo soustvarjanja smučarskih skokov v Sloveniji.

Do sanjske sezone je lebdel na posebne vetru. Njegova kariera se je vzpenjala, vrhunec pa je sledil v sanjski sezoni 2015/16, ko je osvojil vse, kar se osvojiti dal. "Takrat je zelo dobro. Spustiš se po reki s čolnom in se le zibaš ter ne prevrneš. Nekako živiš za to," pravi o tem kako je biti nepremagljiv, nakar se je dotaknil časa, ko mu je bilo najtežje v karieri "Najtežje je to, da treniraš isto, imaš okoli sebe iste ljudi. Na kameri prav tako izgleda vse isto. Ampak ni sito. Telo ne spusti energije ven. Ne sprostiš vsega, kar lahko, kar znaš. Iskati ta preboj je bilo zame zelo težko," je dejal in obenem odgovoril na vprašanje, če bi kaj v karieri spremenil: "Decembra leta 2017 ne bi bil tako zahteven do sebe. Pustil bi, da gre kakšen vikend mimo."

"V Planici rekord"

Do konca sezone ga bomo še videli skakati. Na naslednji postojanki v ZDA ne, nato pa bo znova del karavane svetovnega pokala. Vse bolj pa se bo medtem približeval marčevski planiški praznik, ko bo na Letalnici bratov Gorišek zaključek svetovnega pokala in zaključek njegove kariere. In kakšne želje ima do konca sezone? "Kot vse vikende, le da bo zadnjič. Verjamem v dobro formo. Možnost je tudi svetovnega rekorda," se je zasmejal Peter.

In kaj bo Peter počel po koncu Planice in v nadaljevanju življenja? Predvsem bo čas namenil družini, a lahko glede na njegovo naravo pričakujemo, da si bo tudi v bodoče zadal kakšen konkretnejši izziv in ga skušal udejaniti: "Upam, da bom šel z avtodomom za dolgo nekam, smučati čez zimo za nekaj dni, v hribe za več dni. Da se bom z otroki podil. Obdržati moram kondicijo za vsaj še 10 let. To so stvari, ki sem jih zdaj pogrešal."

Medalje Petra Prevca na velikih tekmovanjih Olimpijske igre Zlata medalja (mešane ekipe, Peking 2022)

Srebrna medalja (posamična tekma srednja skakalnica, Soči 2014)

Srebrna medalja (ekipna tekma, Peking 2022)

Bronast medalja (posamična tekma velika skakalnica, Soči 2014) Nordijska svetovna prvenstva Srebrna medalja (posamična tekma velika skakalnica, Val di Fiemme 2013)

Bronasta medalja (posamična tekma srednja skakalnica, Val di Fiemme 2013)

Bronast medalja (ekipna tekma, Oslo 2011) Svetovna prvenstva v poletih Zlata medalja (posamična tekma, Kulm 2016)

Zlata medalja (ekipna tekma, Vikersund 2022)

Zlata medalja (ekipna tekma, Kulm 2024)

Srebrna medalja (ekipna tekma, Oberstdorf 2018)

Bronasta medalja (posamična tekma, Harrachov, 2014) Novoletna turneja Zlati orel za skupno zmago v sezoni 2015/16

