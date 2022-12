Fenomenalna vožnja Braathena, Kristoffersen ostal brez medalje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaindvajsetletni Norvežan Lucas Braathen je veliki zmagovalec prvega moškega slaloma nove sezone, medtem ko je Henrik Kristoffersen, vodilni po prvi vožnji, po napaki na drugi progi zdrsnil na šesto mesto. Tijan Marovt in Štefan Hadalin se nista uspela prebiti v finalno vožnjo.

Zmagovalna trojka: Manuel Feller, Lucas Braathen in Loic Meillard (od leve proti desni). Foto: Guliverimage

Val d'Siere, slalom:

Norvežan Lucas Braathen je odlično odpeljal že prvo vožnjo in za pičlih sedem stotink sekunde zaostal le za rojakom Henrikom Kristoffersenom. V drugi vožnji je bil še hitrejši in je postavil najboljši čas, medtem ko je Kristoffersen naredil napako, zaostal in tekmo končal na 6. mestu (+1.35).

Drugo mesto je osvojil Avstrijec Manuel Feller (+0.84), tretji pa je bil Švicar Lois Meillard (+0.98).

Hadalin in Marovt na repu uvrščenih

Oba Slovenca na startu sta bila danes precej skromna in se nista uvrstila v finale najboljših 30. Štefan Hadalin je nastopil kot 33., a ob prihodu v cilj ni prehitel nikogar. Čeprav je dosegel 26. čas, je bila njegova začasna uvrstitev posledica šestih odstopov tekmovalcev pred njim. Njegov zaostanek 3,37 sekunde je bil prevelik za še en nastop.

Štefan Hadalin je slalomsko sezono začel s skromnim 46. mestom. Foto: Guliverimage

Tudi Tijan Marovt, startal je kot 66., še ni ujel svojega prvega finala na tekmah najvišje kakovostne ravni. Je pa dobil interni dvoboj s Hadalinom, moštvenega kolega je prehitel za sedem stotink. Slovenca sta zasedla 45. oziroma 46. mesto med petdeseterico, ki je prvo progo prevozila pravilno od starta do cilja.

Vrhničanu Hadalinu se konec tedna v Franciji ni izšel po načrtih. Tudi na veleslalomu v soboto se ni uvrstil v finale. Sezono je sicer odprl z zelo spodbudnim devetim mestom na veleslalomu v Söldnu.

