Nika Križnar po vseh zapletih skočila na stopničke

Po sobotni tekmi zmešnjav zaradi izgubljene opreme in močnega sneženja je bila v noči na nedeljo za smučarske skakalke v Saporu na sporedu še ena tekma. Na tej je Nika Križnar, ki je morala zaradi izgubljene opreme izpustiti petkove kvalifikacije in sobotno preizkušnjo, odgovorila na najboljši možen način in tekmo končala na tretjem mestu. Zmagala je domačinka Yuki Ito pred Nemko Katharino Schmid. Nika Prevc je z novim 10. mestom obdržala vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, Ema Klinec je bila 14., Katra Komar pa 25.

Druga tekma svetovnega pokala v Saporu je potekala v oblačnem vremenu. Po prvi seriji je bila v najboljšem položaju domačinka Yuki Ito s 124,5 metra in 112,1 točke pred Kanadčanko Alexandrio Loutitt, ki je skočila pol metra manj, zbrala pa je 109,9 točke. Na odličnem tretjem mestu je bila Nika Križnar s 123 metri in 109,3 točkami, razlike do petega mesta so bile majhne, skupno le 4,1 točke. Nika Prevc je pristala pri 116 metrih in je s 95,2 točke zasedala 8. mesto skupaj z Avstrijko Evo Pinkelnig. Ema Klinec si je delila 14. mesto z Avstrijko Marito Kramer, skočili sta 112 metrov in zbrali 88,2 točke. Katra Komar je do novih točk skočila s 25. mestom (101 m; 67,1 točke).

Najboljše tri na drugi tekmi v Saporu. Foto: SloSki

V finalni seriji je Katra Komar skočila 108,5 metra, s 141,9 točke pa je zadržala 25. mesto. Napad se ni izšel Klinčevi, ki je s 113 metri in 177,6 točke prav tako zadržala pozicijo iz prve serije, na koncu je bila torej na 14. mestu. Tudi Niki Prevc v finalu napad ni uspel (120 m; 196,3), izgubila je dve mesti in je še drugič v Saporu zasedla 10. mesto. Za nove stopničke Slovenije pa je v velikem slogu s 125,5 metra v finalu poskrbela Nika Križnar, ki je z 218,2 točke zaostala le za dvema, domačinko Yuki Ito, ki je zmagala s 129,5 metra in 230 točkami pred Nemko Katharino Schmid, ki je v finalu skočila 129,5 metra in zbrala 224 točk.

"Super dan je za mano. Res sem vesela, da se mi je 'poklopilo' tudi v Saporu. V prejšnjih letih sem imela tu vedno kar nekaj težav, skakalnica mi ni bila všeč. Mislim, da bom zdaj začela razmišljati malo v drugo smer, da se vse da, če le hočeš, če imaš le voljo. Sem pa tudi vesela, da smo se kljub vsej kolobociji s samimi dresi in smučmi, ki so nam manjkali včeraj, uspeli tako dobro pripraviti na samo tekmo. Vesela sem današnjega dne in upam, da mi uspe tudi v Zau," je za SZS po koncu povedala Križnarjeva.

Nika Prevc je obdržala prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Nika Prevc se je precej lovila. "Danes sem ves dan poskušala popraviti eno in isto napako, a mi to trikrat pač ni uspelo. Sem pa zabeležila še eno zelo v redu uvrstitev. Lahko grem zadovoljna na naslednjo postajo."

Po desetih tekmah sezone je Nika Prevc s 573 točkami ostala na čelu skupnega seštevka pokala, s četrtega se je na drugo mesto povzpela Ito (504), na tretje je nazadovala pred drugo Pagnier (492). Na sedmem mestu je ostala Ema Klinec (330), na osmo pa napredovala Nika Križnar (314). Slovenija je že v soboto izgubila vodstvo v pokalu narodov, tudi po drugi tekmi je še naprej prva Avstrija (1469), za Slovenijo (1351) je tretja Japonska (918).

"Pričakoval sem, da bomo danes šli bolj sproščeno v tekmo, a to se ni zgodilo. Lepo je odskakala Nika Križnar, si tudi zaslužila stopničke. Medtem se ostali del ekipe ni znašel tako dobro. Zdaj moramo ostati mirni in iti v Zao. Znamo skakati bolje. Predvsem več pričakujem od rumene majice in od Eme Klinec, ki se še ni znašla oziroma sestavila nazaj. To sta dve tekmovalki, ki ciljata veliko višje," pa je povedal glavni slovenski trener Zoran Zupančič.

Svetovni pokal se bo s tremi tekmami prihodnji konec tedna nadaljeval v japonskem Zau.