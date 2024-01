Zmagovalka posamične tekme v Saporu, med katero je močno snežilo, je Eva Pinkelnig. Druga je bila Finka Jenny Rautionaho, tretja Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Po polovici tekme je bila v vodstvu (8,3 točke prednosti) Nika Prevc, ki se ji finalni skok v zahtevnih razmerah ni posrečil, tako da je končala na desetem mestu. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na 9. mestu, Katra Komar je končala kot 22. Slovenke so imele na Japonskem ogromno težav z opremo, ta ni prišla do kvalifikacij, so si jo pa Prevčeva, Klinčeva in Komarjeva uspele izposoditi ter se uvrstiti na tekmo, na kateri so že skakale s svojo opremo. Sreče z izposojo ni imela Nika Križnar, ki je sobotno dogajanje spremljala kot gledalka. V nedeljo bo tu še ena posamična tekma.

Za smučarskimi skakalkami je izjemno zahtevna uvodna tekma mini japonske turneje, na kateri najprej tekmujejo v Saporu, nato se bodo preselile še v Zao.

Še posebej naporni dnevi so za slovenskim taborom (tudi kanadskim, romunskim in kosovskim), saj je na prizorišče prispel brez opreme in prtljage, ki je ostala na poti. Slovenke so tako izpustile petkove trening skoke, v soboto pa so prestavljene kvalifikacije z izposojeno opremo dočakale tri od štirih skakalk, ki jih je Zoran Zupančič odpeljal v deželo vzhajajočega sonca.

Vodilni v skupnem seštevku Niki Prevc, Emi Klinec in Katri Komar si je uspelo opremo za kvalifikacijski skok izposoditi, to pa ni uspelo Niki Križnar, ki je morala celotno sobotno dogajanje spremljati v vlogi gledalke.

Eva Pinkelnig se veseli nove zmage. Foto: Guliverimage

Slovenski trio se je z izposojeno opremo prebil na tekmo, ki sta jo spremljala močno sneženje in veter. Slovenke so na tekmi že skakale s svojo opremo. Kljub enim najslabših pogojev je Prevčeva v prvi seriji s 117 metri poskrbela za daljavo serije in pred finalom pred Evo Pinkelnig in Eirin Mario Kvandal vodila 8,3 točke. Ema Klinec (114) je z dobrimi 11 točkami zaostanka zasedala 5. mesto in bila prav tako v igri za stopničke, Katra Komar (90,5) je finale ujela s 30. mestom.

Ema Klinec je bila na 9. mestu najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Guliverimage V finalu se je sneženje še okrepilo in poskrbelo za več prekinitev. Komarjeva je s 101,5 metra dolgim skokom napredovala za osem mest, Klinčeva je s 115 metri zdrsnila na končno 9. mesto in bila na koncu najvišje uvrščena med rojakinjami. Prevčeva je namreč v finalu, kot ena redkih je prejela vetrovni pribitek, po težavah v prvem delu skoka pristala pri zgolj 96 metrih in zasedla 10. mesto.

Po neposrečenem skoku najstnice, ki ostaja vodilna v skupnem seštevku, se je nove zmage razveselila avstrijska veteranka Eva Pinkelnig, ki je za 2,4 točke prehitela drugo, Finko Jenny Rautionaho, in za 3,2 Kvandalovo. Slovenki iz prve deseterice sta za zmagovalko zaostali 14,5 oziroma 32,7 točke.

Prevčeva ostaja vodilna, Avstrijke prehitele Slovenke

Osemnajstletna Prevčeva ostaja v rumeni majici, trenutno ima 547 točk, danes 17. Josephine Pagnier jih ima 452, Pinkelnigova 410, sedma Klinčeva pa 312.

Sprememba pa se je zgodila v pokalu narodov, saj so Avstrijke (1354 točk) na vrhu prehitele Slovenke (1241), tretje so Japonke (767).

V nedeljo bo v Saporu še ena tekma, predvidena je ob 3. uri po srednjeevropskem času, pred tem bodo kvalifikacije.

Izidi: 1. Eva Pinkelnig (Avt) 195,7 točke (115,5/119,5 metra)

2. Jenny Rautionaho (Fin) 193,3 (115/120)

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 192,5 (116/121,5)

4. Sara Takanashi (Jap) 190,1 (112,5/121)

5. Yuki Ito (Jap) 189,4 (119,5/110)

6. Silje Opseth (Nor) 186,9 (112/118)

...

9. Ema Klinec (Slo) 181,2 (115/114)

10. Nika Prevc (Slo) 163,0 (96/117)

22. Katra Komar (Slo) 118,5 (101,5/90,5)

- ni nastopila v kvalifikacijah:

Nika Križnar (Slo)

Svetovni pokal, skupno (9/27): 1. Nika Prevc (Slo) 547

2. Josephine Pagnier (Fra) 452

3. Eva Pinkelnig (Avt) 410

4. Yuki Ito (Jap) 404

5. Eirin Maria Kvandal (Nor) 371

6. Alexandria Loutitt (Kan) 343

7. Ema Klinec (Slo) 312

...

11. Nika Križnar (Slo) 254

27. Katra Komar (Slo) 69

29. Ajda Košnjek (Slo) 44

41. Taja Bodlaj (Slo) 6

... Pokal narodov: 1. Avstrija 1354

2. Slovenija 1241

3. Japonska 767

...

SZS se zahvaljuje slovenskemu veleposlaništvu na Japonskem Iz Smučarske zveze Slovenije so po koncu kvalifikacij sporočili, da so prejeli obvestilo direktorice svetovnega pokala Chike Joshide, ki jim je sporočila, da so zaradi včerajšnjega sneženja v Saporu in okolici prometne poti težje prevozne. "Prav tako prihaja do zamud v letalskem prometu. Zadnja informacija, ki jo imamo, je, da naj bi oprema in prtljaga do deklet prispela okoli 16. ure po lokalnem času. Žal zaradi časovnice televizijskih prenosov nadaljnje prestavljanje termina ni mogoče. Ob tem se želimo iskreno zahvaliti slovenskemu veleposlaništvu na Japonskem, še posebej gospodu Jaki Miklavčiču, ki je več kot 15 ur preživel na letališču v Tokiu in zagotovil, da sta najdena oprema ter prtljaga našli svojo pot na letalo. Letalska agencija je namreč to želela dostaviti s tovornjakom, kar bi pomenilo, da bi v Saporo prišla v nedeljo zvečer. Strokovno vodstvo reprezentance se je zato odločilo, da si opremo izposodi. Hvaležni smo vsem reprezentancam, ki so v duhu fair-playa priskočile na pomoč in zagotovile potrebno opremo za kvalifikacijsko serijo. V tem trenutku vam z veseljem sporočam, da je oprema prispela in bodo dekleta lahko nastopila v prvi seriji," so zapisali pri SZS.

Nika Križnar je sobotno tekmo spremljala kot gledalka. Foto: Guliverimage

Križnarjeva: Plan Ž, srečno dekleta

Križnarjeva je dobro uro pred kvalifikacijami na družbenem omrežju zapisala: "Dali smo vse od sebe in se trudili po najboljših močeh, da bi oprema le prišla pravočasno do hotela. Ker to ni bilo možno, smo izbrali plan Ž in upam, da bo ta uspel." Ob tem je zaželela srečo trem kolegicam, ki si jim je opremo za kvalifikacije uspelo izposoditi, medtem ko sama ni uspela dobiti vse opreme za kvalifikacijski skok.

Kvalifikacije Francozinji

Kvalifikacije je dobila Francozinja Josephine Pagnier s 126 metri in 99,8 točke pred Norvežanko Silje Opseth s 123 metri in 97,5 točke ter Japonko Saro Takanaši s 120,5 metra ter 90,8 točke. Najboljša Slovenka je bila Nika Prevc, ki je s 119 metri in 82,1 točke zasedla 6. mesto, Ema Klinec je bila s 117 metri in 81,3 točke 8., na 40. mestu je uvrstitev na tekmo ujela tudi Katra Komar s 85,5 metra in 26,4 točke.

Podobno kot Križnarjeva so kvalifikacije kot gledalke spremljale vse tri Kanadčanke in obe Romunki, medtem ko je Sophie Sorschag, ki po novem zastopa Kosovo, nastopila, a ostala brez vstopnice za tekmo.

Saporo, smučarski skoki, kvalifikacije