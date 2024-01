Kdaj bodo Slovenke dočakale opremo? Ema Klinec prepričana, da jih na tekmi ne bo.

Slovenske smučarske skakalke v Saporu še vedno čakajo na skakalno opremo in prtljago, ki se je izgubila med potovanjem na Japonsko. Ema Klinec glede tega ni preveč optimistična. "Na žalost prvo tekmo v Saporu najverjetneje izpuščamo ... Upamo, da oprema prispe. Ali pa vsaj za nedeljo," je zapisala v objavi na Instagramu. Na Smučarski zvezi Slovenije so za Sportal povedali, da se je v reševanje položaja vključilo tudi slovensko veleposlaništvo na Japonskem.

Spomnimo: slovenske skakalke Nika Prevc, nosilka rumene majice v svetovnem pokalu, Ema Klinec, Nika Križnar in Katra Komar so na Japonsko, kjer bosta v Saporu in Zau naslednji postojanki sezone, prispele brez opreme in prtljage. Tudi zato so prvi trije skoki za trening na veliki skakalnici minili brez najboljše skakalke to zimo. Kvalifikacije bodo šele v soboto.

Brez opreme so tudi Kanadčanke, Romunke in tekmovalka Kosova.

SZS: V reševanje se je vključilo tudi slovensko veleposlaništvo na Japonskem

Kot so sinoči sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, zaplet rešujejo, danes pa so za Sportal potrdili, da se je vključilo tudi slovensko veleposlaništvo na Japonskem. "V tem trenutku aktivno sodelujemo z letalskimi družbami in agencijo ter z mednarodno smučarsko zvezo (Fis), da bi zaplet čim prej rešili. Ker se je podobno zgodilo tudi nekaterim drugim ekipam, bomo Fis zaprosili za prestavitev kvalifikacij, če nam opreme in prtljage ne bodo dostavili prej," je sinoči sporočil Tomi Trbovc, zunanji sodelavec slovenske smučarske zveze za odnose z javnostmi. Vsi deležniki upajo na čim hitrejšo rešitev zapleta.

Kvalifikacije bi morale biti danes ob 16.30 po lokalnem času, vendar so jih organizatorji v dogovoru s Fisom prestavili na soboto ob 14.30.

