Slovenski orli v boj za kolajno

Po uvodnih dneh svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, kjer so z zlato kolajno Eme Klinec in s srebrno na ekipni tekmi zablestele slovenske skakalke, so danes na srednji skakalnici na vrsti še skakalci. V petkovih kvalifikacijah so v slovenskem taboru napovedali nov boj za kolajne, saj je Anže Lanišek zaostal le za Halvorjem Egnerjem Granerudom.