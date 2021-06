"S sezono smo zadovoljni, razen incidenta, ki smo ga imeli na svetovnem prvenstvu. Zatem so potekle stvari normalno. Edini udarec so doživeli klubi. Z reprezentanco smo speljali, kot smo imeli v načrtu. Pri klubih je bila velika težava, ker niso bili dovoljeni treningi. Predvsem za mlajše kategorije. Mislim, da se bo čez nekaj let pri prehodu v višjo kategorijo ta manko poznal. Po moji oceni smo izgubili 20–30 odstotkov otrok. Tudi nekateri trenerji so morali poiskati drugo službo, ker v času epidemije niso mogli delati," se je predsednik Zbora in Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič ozrl še enkrat na preteklo zimo, ki je slovenski skakalni družini prinesla veliko zadovoljstva.

Po štirih letih sanirali nastali minus

Ljubo Jasnič je vesel, da rdečih številk ni več. Foto: Vid Ponikvar Nika Križnar je kot prva slovenska skakalka osvojila veliki kristalni globus, Ema Klinec je postala svetovna prvakinja na manjši napravi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. V Nemčiji je bila slovenska ženska ekipa srebrna, Križnarjeva in Anže Lanišek sta se razveselila še posamičnega brona. Zato pa je prvi mož panoge dal vedeti odgovornim v nordijski kombinaciji, da se bodo morali v luči domačega nordijskega svetovnega prvenstva leta 2023 v Planici podvizati, saj rezultati niso bili na zadovoljivi ravni.

Misli skakalcev, skakalk in vodilnih so že v celoti pri novi, olimpijski zimi. Na četrtkovi seji zbora so tako sprejeli finančni načrt za naslednjo sezono, predvsem pa so bili v nordijski družini veseli dejstva, da ni več rdečih številk. "Najbolj sem vesel, ker smo po štirih letih sanirali nastali minus in zdaj začenjamo znova s pozitivne ničle. Tako nam bo precej lažje v prihodnje, nadejam se, da se bosta panogi zdaj razvijali še bolje, čeprav se zavedamo tudi težav, s katerimi se že ali pa se še bomo soočali. Zahvaljujem se vsem prisotnim na Zboru, ki so podali veliko zanimivih informacij, opazk, mnenj in konstruktivne kritike. Vesel sem, ker se razvija pogovor v smeri dodatnega Državnega panožnega centra nordijske kombinacije v Velenju. Projekt bo preučila posebna skupina, prej kot v dveh letih pa to zagotovo ne bo zaživelo, saj želimo narediti projekt, ki bo pil vodo. Kombinacija ostaja naša rak rana," izpostavlja Jasnič.

Proračun v višini 2,5 milijona evrov

Vodja panoge Gorazd Pogorelčnik izpostavil visoke cilje v naslednjih dveh sezonah. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodja panoge Gorazd Pogorelčnik se prav tako zaveda, da so pomoči potrebni klubi, ki so osnova celotne piramide. Brez njih ne bi bilo naših najboljših skakalcev, zato je skrb za njihovo nemoteno delo upravičena: "Sezono, ki je bila zaradi epidemije vse prej kot normalna, končujemo v pozitivni ničli. Tega sem zelo vesel, saj pri načrtovanju za olimpijsko sezono po štirih letih ne bo treba upoštevati pokrivanja dolga iz preteklosti. Pred nami sta dve zelo pomembni sezoni, olimpijska in nato domače svetovno prvenstvo, kjer so naši cilji zelo jasni in visoki – medalje oz. narediti vse, da se temu čimbolj približamo. Zato bomo povečali tudi sredstva za priprave, strokovna vodstva ekip za svetovni pokal smo že okrepili. Ob uspešno izpeljanem finančnem načrtu proračun za prihajajočo sezono znaša okrog 2,5 milijona evrov, se nadejamo, da bomo v prihodnosti klubom lahko na pomoč priskočili tudi po finančni plati."