Trener skakalk bo jasno zahteval eno stvar #video

"Veselim se, da imam najboljšo ekipo na svetu. Dekleta točno vedo, da se od njih pričakuje veliko. Najmanj štiri tekmovalke imam, ki bodo štartale na olimpijsko medaljo in vsaj dve, ki bosta štartali na globus," je glavni trener ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič jasno in glasno napovedal novo uspešno sezono slovenskih deklet, ki so v pretekli spisale prav posebno pravljico.

Pretekla zima je bila za slovensko žensko skakalno reprezentanco sanjska. Veliki kristalni globus Nike Križnar, zlata medalja Eme Klinec na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, ekipno srebro in bron Križnarjeve na veliki napravi so osrednji vidnejši dosežki, pod katere so se podpisale slovenske skakalke. Za las je zmanjkalo le za skupno zmago v pokalu narodov, v katerem so bile boljše Avstrijke.

Poglejte, kakšne nogometne veščine imata Nika Križnar in Urša Bogataj

Glavni trener Zoran Zupančič, ki je imel v pretekli sezoni obilico smole s covid-19, ni potreboval posebnih prijemov, da dekleta ne bi zagrizla v novo pripravljalno obdobje: "Ocenjujem, da z motivacijo nimamo težav. Punce so motivirane. Treba je sestaviti zanimiv program, ohraniti moramo mir v hiši. Potem se ne bojim, da ne bi prišli dobri rezultati. Prav veliko stvari ne bomo spremenili. Bolj natančno izpeljati vse stvari kot lansko leto. Morda se obetajo spremembe v strokovni ekipi. Čez poletje se bo to spremenilo. Cilji so visoki. Zaključili smo osnovne bazične priprave. Jutri je prvi dan, ko začnemo s skoki na skakalnicah."

Slovenska ženska reprezentanca Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar in Špela Rogelj

Od jutri naprej bo zahteval telemark

Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je dal vedeti, da bo po sanjski sezoni ženska skakalna družina dobila nekaj dodatnih sredstev: "Reprezentanca ostaja nespremenjena. Šest stabilnih punc imamo. Na skupne priprave bomo potegnili še kakšno mlajšo tekmovalko. Upam, da se bodo čim prej priključile. Sezona je težka. Upam, da bomo dobili možnost večje rotacije in bomo lažje ohranjali svežino. V strokovnem štabu računamo na fizioterapevta, fizioterapevtko. Mogoče tudi servis, ker je Gaber Arh fizioterapevt in opravlja dve službi. Tu nam posameznik primanjkuje."

Športniki in trenerji vedno izpostavljajo, da je težje priti na vrh kot braniti nazive, a ima glavni trener visokoleteče cilje tudi za olimpijsko sezono. "Ne čutim velikega bremena. Veselim se, da imam najboljšo ekipo na svetu. Točno vedo, da se od njih pričakuje veliko. Najmanj štiri tekmovalke imam, ki bodo štartale na olimpijsko medaljo in vsaj dve, ki bosta štartali na globus. Jutri bomo že pri prvem skoku zahtevali telemark," se je zasmejal in dokončal misel: "Če gledam s tehnične strani, imamo tu največ rezerve in to moramo izpiliti."

Recept, kako premagati svetovni vrh, imajo

Foto: Guliverimage In kako se je priprav lotila Križnarjeva, ki bo gostja Sportalovega sobotnega intervjuja? "V bistvu sem bolj lotila šole kot samih treningov, če sem povsem iskrena. Vesela sem, da sem zdaj več poudarka namenila šoli, ker mi to pomeni pomembno stvar v življenju. Rada bi izpeljala šolo do konca, da ne bo to samo na športnem področju. Ko bo šola narejena, grem na polno v sezono. Narediti jo bo treba, kot se spodobi. Odpraviti tiste minuse, nadoknaditi pomanjkljivosti. Pri tehniki, pri sami točnosti imam še precej stvari za popraviti. Lansko leto skoki zagotovo še niso bili povsem popolni, kljub temu da sem osvojila veliki kristalni globus. Zdaj gledam naprej, proti olimpijskim igram, to je zame pomembna točka v sezoni 2021/22," odgovarja Križnarjeva, njena kolega Ema Klinec, ki je bila zlata v Oberstdorfu, pa je pristavila: "Misli so usmerjene v naslednjo sezono, v prihodnost, zagotovo pa je minula sezona ostala v meni. Bolj kot stopnička, ki me še pelje do višjih mest, do boljših uvrstitev. Menim, da smo dobili recept, kako premagati svetovni vrh, ki smo ga kar nekaj časa iskali. To zdaj moramo le še izpiliti."