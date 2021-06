Svetovna prvakinja na realnih tleh

Pretekla zima je bila za Emo Klinec izjemno psihološko zahtevna, a je izpit opravila z odliko. V Hinzenbachu se je spogledovala z zgodovinsko zmago v svetovnem pokalu. Za vsega 0,8 točke jo je izgubila, premoč pa morala priznati Niki Križnar, ki je tako prišla do prve zmage v družbi najboljših.

V naslednjih dveh dneh se je nato izgubila in začela iskati drugačne načine, kako priti v družbo najboljših. Šola je bila dragocena in iz nje se je veliko naučila. V Rasnovu v Romuniji se je spet začela dvigovati, potem je prišlo na vrsto nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu.

Dobili recept, kako premagati svetovni vrh

In že na prvi tekmi je zasijala. Okitila se je z zlato medaljo in s tem slovenskim ženskim skokom priskakala zgodovinsko medaljo na največjem tekmovanju. Povrhu vsega se je svetila z najžlahtnejšim sijajem. Po velikem dosežku je bila vidno utrujena in je nato njena forma nekoliko upadla, a se je še veselila srebrne medalje na ekipni tekmi.

Ob koncu sezone v Rusiji nato ni našla takšnih skokov, kot jih je želela, kljub vsemu pa je sezono končala kot šesta skakalka v svetovnem pokalu.

Ema Klinec je v Oberstdorfu skočila do zlate medalje. Foto: Sportida

"Misli so usmerjene naprej. Sezona je bila kot stopnička, ki me pelje do višjih mest, boljših uvrstitev. Nekako smo dobili recept, kako premagati svetovni vrh, ki smo ga kar nekaj časa iskali. Zdaj moramo to le še izpiliti," je poudarila Ema in o tem, kaj mora izpiliti, dodala: "Pri meni je najpomembnejše, da svojo koordinacijo, kar zadeva gibe, izpopolnim. Da bom po vseh teh poškodbah sposobna izvajati vse vaje. Ko bo prišlo, mi bo to dalo še dodatno samozavest."

Doslednost za nadaljevanje

Dobro se zaveda, da se po uspešni sezoni ne sme preveč sprostiti, saj bo naslednja še bolj mamljiva. Olimpijske igre v Pekingu so dovolj velik magnet za trdo delo v pripravljalnem obdobju: "Tukaj je tanka meja. Veš, kaj si dosegel, vendar moraš biti dosleden, da greš naprej. Pri meni so stvari zelo jasne. Počutim se zelo na realnih tleh in sem zelo motivirana za naprej."

Foto: Guliverimage

Pravšnjo raven skokov bi rada prikazala že v poletnem obdobju, ki ne bo le prehodno, saj verjame, da so dobri poletni skoki trden temelj za zimsko sezono: "Nika (Nika Križnar, op. a.) je lepo pokazala, da poletje šteje. Osvojila je grand prix, pozimi še svetovni pokal. Moje mnenje je, da je najbolje, da si vseskozi najboljša."