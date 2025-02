V živo: Hrobat vesel, da je ostal cel, Švicar pred uspehom kariere

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbachu se za odličja pravkar merijo smukači. Najbolje kaže švicarskemu taboru, saj vodi Franjo Von Allmen, drugi je domačin Vincent Kriechmayr, tretji pa še en Švicar Alexis Monney. Branilec zlata Marco Odermatt ne bo osvojil odličja. Kot tudi ne tretji smukač svetovnega pokala Miha Hrobat, ki je odstopil. Dejal je, da nekaj razočaranja je, a da je vesel, da je ostal cel. Nejc Naraločnik, Martin Čater in Rok Ažnoh so zaostali več kot dve sekundi in pol ter se zvrstili za 30-erico.