Rekonstrukcija sprednje križne vezi: ali je res vedno potrebna?

Poškodbe sprednje križne vezi (ACL) so zelo pogost pojav pri mladih in športno aktivnih posameznikih. Najpogosteje se pojavljajo pri športih, kot so nogomet, košarka in nekateri zimski športi, rehabilitacija pa je dolgotrajna.

Čeprav je rekonstrukcija še vedno najpogostejši postopek zdravljenja poškodbe sprednje križne vezi, se strategije zdravljenja nenehno izpopolnjujejo. Moderna tehnologija in novi znanstveni dokazi omogočajo minimalno invazivno in tudi konzervativno zdravljenje poškodb sprednje križne vezi, zato operacija ni vedno potrebna.

Kaj pomeni poškodba sprednje križne vezi?

Sprednjo križno vez si lahko predstavljamo kot močan ligament, ki povezuje stegnenico in golenico. Ima zelo pomembno vlogo pri stabilizaciji kolena, še posebej pri športni aktivnosti, ki zahteva raznovrstno gibanje. Preprečuje, da golenica med gibanjem zdrsne preveč naprej in varuje koleno pred preostalimi nefiziološkimi gibi.

Simptomi v trenutku poškodbe

Najpogosteje se sprednja križna vez poškoduje med športno aktivnostjo, kadar se stopalo dotika podlage in se zgodi zasuk kolena. V tistem trenutku se zasliši pok, ki mu sledi bolečina na zunanji in zadnji strani kolena. Pojavi se občutek nestabilnosti kolena, v nekaj urah pa koleno tudi oteče.

Poškodba se lahko zgodi tudi kot posledica zunanje sile, kot sta na primer udarec v koleno ali sunek v avtomobilski nesreči. Simptomi so v teh primerih lahko drugačni, saj je velika možnost, da so se poškodovale tudi druge strukture kolena.

Foto: Shutterstock/Medicofit

Diagnosticiranje poškodbe sprednje križne vezi

V primeru pojava omenjenih simptomov je ključnega pomena, da obiščete specialista, ki bo temeljito ocenil obseg in resnost vašega stanja, saj se lahko ob poškodbi zgodijo delne ali popolne raztrganine, v določenih primerih pa je lahko sila, ki povzroči poškodbo, tako velika, da odtrga tudi del kosti.

Natančna diagnoza se določi na podlagi vaše razlage prisotnosti simptomov, mehanizma poškodbe in fizičnega pregleda, ki vključuje določene klinične teste in slikovne diagnostike, torej rentgenske posnetke in magnetne resonance.

Kakšne so posledice poškodbe sprednje križne vezi?

Občutek v kolenu po poškodbi sprednje križne vezi pri veliko posameznikih ne bo več nikoli enak kot pred poškodbo. Čeprav se vez in preostale strukture ne glede na izbran protokol zdravljenja precej hitro zacelijo in koleno postane funkcionalno, lahko nelagodje, bolečina in določeni simptomi vztrajajo tudi do pet let.

Dolgoročno po poškodbi sprednje križne vezi obstaja tudi nevarnost za pojav simptomatskega osteoartritisa kolena, ki lahko kasneje omejuje vaše gibanje in zmanjšuje kakovost življenja. Zaradi strahu pred ponovno poškodbo se številni odpovejo športni aktivnosti in aktivnemu življenjskemu slogu.

V kliniki Medicofit so specializirani za obravnavanje vseh težav kolenskega sklepa po poškodbi sprednje križne vezi. V primeru, da se odločite za konzervativno zdravljenje poškodbe, za vas pripravijo celosten program fizioterapevtske obravnave, ki temelji na najsodobnejših strokovnih standardih in smernicah rehabilitacije. Omogočajo tudi pooperativno rehabilitacijo.

Zdravljenje poškodbe sprednje križne vezi

Foto: Medicofit

Preden se odločimo za določeno pot zdravljenja (operativno ali konzervativno), se moramo posvetovati z zdravnikom specialistom in/ali fizioterapevtom. Primerna odločitev se sprejme na podlagi stopnje telesne aktivnosti, ciljev in pričakovanj rehabilitacije.

Ne glede na pot zdravljenja so cilji zdravljenja poškodbe sprednje križne vezi vzpostavitev normalne funkcije kolena, odprava strahu pred telesno aktivnostjo, preventiva pred ponovnimi poškodbami in zmanjšanje tveganja za pojav osteoartritisa ter izboljšanje kakovosti življenja.

Sodobne smernice rehabilitacije poškodbe sprednje križne vezi dajejo vse večji poudarek na konzervativnem in minimalno invazivnem zdravljenju. Tako se svetuje, da se v primeru poškodbe najprej izvede cikel progresivne fizioterapevtske rehabilitacije za zmanjšanje simptomov (bolečina, oteklina) in omejitev (zmanjšan obseg gibanja in mišična moč).

Po tem obdobju se napravi ocena zdravstvenega stanja kolena in izvede primerno obremenilno testiranje. V primeru, da progresivna rehabilitacija ne zagotovi ustreznega napredka, se je treba odločiti za operativni poseg oziroma rekonstrukcijo sprednje križne vezi.

Konzervativno zdravljenje s fizioterapijo je ključno

Kot omenjeno, je celovit in primerno strukturiran fizioterapevtski program ključen del rehabilitacije poškodbe sprednje križne vezi, ne glede na izbrano pot zdravljenja. Za konzervativno zdravljenje se je smiselno odločiti, kadar je koleno kljub poškodbi stabilno in vaša športna aktivnost ne zahteva gibanja v različnih smereh.

Uvodoma je fizioterapevtsko zdravljenje usmerjeno v zmanjšanje otekline, normaliziranje gibljivosti in povečanje mišične moči. To lahko pripomore k izboljšanju samozavesti pri hoji in drugih aktivnostih, ki obremenjujejo koleno.

Ob izboljšanju simptomov se nato osredotočamo na izboljšanje moči mišic kolena, kolka in hrbtenice. Pomembno vlogo ima tudi trening propriocepcije, ravnotežja in koordinacije, saj stabilnost kolena ni odvisna zgolj od mišične moči.

Postopna vrnitev k normalnim vsakodnevnim aktivnostim in pazljiva vrnitev k športni aktivnosti je možna zgolj s strukturiranim in progresivno naravnanim načrtom fizioterapevtske obravnave.

V določenih primerih se lahko za izboljšanje učinkov fizioterapije uporabljajo tudi opornice. Opornice omogočajo fiksacijo kolenskega sklepa, s čimer zagotovijo zunanjo stabilizacijo in tako varujejo sklep.

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi v kliniki Medicofit poteka po protokolih najvišjega standarda, pri čemer sledijo strokovnim smernicam, ki se osredotočajo na funkcionalno rehabilitacijo – največji poudarek je na telesni vadbi. Učinkovitost zdravljenja izboljšajo z najmodernejšimi terapevtskimi napravami za zmanjšanje bolečine, kot so Summus laser, terapija TECAR in elektroterapija HiTop.

Foto: Medicofit

Primer uspešne rehabilitacije sprednje križne vezi s fizioterapijo V kliniki Medicofit obravnavajo vse vrste težav kolenskega sklepa. Poškodba sprednje križne vezi je eno izmed pogostejših stanj, s katerimi se srečujejo specialisti fizioterapije. Zaradi omenjene poškodbe in močnih bolečin je kliniko Medicofit obiskal tudi 28-letni Andraž, ki si je med igranjem nogometa poškodoval levo sprednjo križno vez. Kliniko Medicofit je obiskal dva tedna po poškodbi. Gospod je že pred tremi leti imel enako poškodbo, vendar se ni odločil za operativni poseg. Tokratna poškodba se mu je zgodila v drugem polčasu nogometne tekme pri nenadni spremembi smeri. Kot je ob uvodnem diagnostičnem pregledu navedel, se mu je v tistem trenutku koleno zavrtelo in zaradi prevelike sile popustilo, slišal je tudi pok. Primoran je bil takoj zapustiti igrišče, kasneje pa je zaradi poškodbe obiskal urgentni center. Slikovna diagnostika je pokazala delno rupturo leve sprednje križne vezi. Ob uvodnem pregledu je specialist fizioterapevt s pomočjo specialnih testov natančneje opredelil akutno stanje poškodovanega kolena. Klinična ocena kolena je razkrila prisotnost otekline, koža je bila topla in rahlo rdeča, področje sklepa pa pretirano občutljivo na dotik. Gibljivost kolena je močno omejevala bolečina. Za gospoda je specialist fizioterapevt pripravil program 15-tedenske celostne fizioterapevtske obravnave. Zaradi močnih bolečin in izrazitih simptomov so se uvodoma primarno izvajale protibolečinske terapije s pomočjo najsodobnejših terapevtskih naprav, kot so Summus laser, diamagnetna terapija PERISO in terapija TECAR. Za zmanjšanje otekline so se uporabljale tudi tehnike kineziotapinga. Čeprav je bila gibljivost še vedno delno omejena, se je akutna simptomatika skoraj v celoti odpravila po šestih terapijah. Na tej točki so se postopoma začele vključevati uvodne terapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti in mišične moči. Specialen kineziološki program je temeljil na principu progresivne obremenitve mišično-skeletnega sistema in se je začel izvajati takoj, ko se je simptomatika umirila. Do konca fizioterapevtskega programa je Andrej uspel občutno izboljšati mišično moč nog in v celoti odpraviti bolečine, ki so bile posledica poškodbe sprednje križne vezi. Na zadnji obravnavi mu je fizioterapevt svetoval glede primernih telesnih obremenitev in kako lahko sam pripomore k temu, da se mu takšna poškodba ne bo več zgodila.

Foto: Medicofit

Rekonstrukcija sprednje križne vezi

Kadar cikel fizioterapevtske obravnave sicer zmanjša simptome, vendar v celoti ne odpravi nestabilnosti kolenskega sklepa, in se posameznik želi vrniti k športu, ki zahteva veliko sprememb smeri, se priporoča operativni poseg. Takšna pot zdravljenja se svetuje mlajšim in športno aktivnim posameznikom.

Operativni poseg je še posebej priporočljiv, kadar so hkrati prisotne tudi druge poškodbe kolenskih struktur, kot je poškodba meniskusa. Pri rekonstrukciji sprednje križne vezi gre za zamenjavo poškodovanega ligamenta s tetivo (t. i. graft), ki se po navadi vzame iz zadnjih stegenskih mišic.

Po opravljeni rekonstrukciji je zelo pomembno, da se posameznik vključi v cikel fizioterapevtske obravnave, ki traja najmanj pol leta, saj lahko le tako pričakujemo uspešne rezultate in zmanjšamo tveganje za ponovno poškodbo.

Minimalno invazivne metode zdravljenja pospešijo rehabilitacijo

Učinke zdravljenja je možno izboljšati z modernimi biološko-regeneracijskimi postopki, kot je terapija s PRP in matičnimi celicami. Ti postopki omogočajo hitrejše celjenje poškodovanih področij in hkrati zmanjšujejo bolečino. Možno jih je uporabiti tudi v kombinaciji s konzervativnim zdravljenjem.

Zapomniti si velja

Poškodba sprednje križne vezi je pogosta še posebej pri mladih in športno aktivnih posameznikih. Pomembno je, da so v procesu rehabilitacije aktivno vključeni zdravnik specialist (ortoped), fizioterapevt in tudi pacient. Moderna medicina omogoča različne načine zdravljenja, odločitev glede najprimernejše poti pa je odvisna od številnih faktorjev in zastavljenih ciljev.