Foto: Landis+Gyr Landis+Gyr AG je javno kotirana, multinacionalna korporacija, ki deluje v več kot 30 državah in ima sedež v švicarskem Chamu, Švica. Landis+Gyr izdeluje števce in povezano programsko opremo za elektroenergetska in plinska podjetja. Pred štirimi leti so se podali tudi na področje proizvodnje električne polnilne opreme in s tem namenom leta 2021 prevzeli uspešno slovensko podjetje Etrel d.o.o. Pridobili so stoodstotni delež in podjetje Landis+Gyr EV Solutions d.o.o. so nazadnje vodili Viktor Fischer Michael, Andreas Katsavos in Rostislavas Marčenko.

Švicarji so v podjetje vlagali in tudi pokrivali izgubo, ki je po podatkih poslovnega imenika Bizi.si v zadnjih dveh letih skupno znašala skoraj devet miijonov evrov. To je sicer le računovodski izkaz, ki ne pokaže vseh vlaganj v razvoj in podobne odlive. Promet je podjetju namreč stalno rasel; leta 2021 je znašal 15,1 milijona, nato leto pozneje 17,5 milijona in predlani že 19,3 milijona evrov.

Soustanovitelj podjetja Etrel je bil Miha Levstek, ki je Švicarjem svoj delež prodal in se upokojil. Drugi soustanovitelj Etrela je bil Borut Mehle, ki je bil tudi tehnični direktor podjetja.

Foto: Gregor Pavšič

Včeraj pa je vse naročnike Landis+Gyr doletel pravi šok, saj so od vodstva podjetja prejeli nepričakovano novico - Landis+Gyr bo v Evropi v celoti prenehal s proizvodnjo električne polnilne opreme, za katero so skrbeli zaposleni nekdanjega slovenskega Etrela.

Tega dela podjetja ne bodo prodali, temveč bodo posel likvidirali in ga zaprli. Odpovedali so podporo pri vzdrževanju, informacijski podpori in tudi odstopili od že sklenjenih pogodb s kupci oziroma naročniki. To odločitev pojasnjujejo s težkimi razmerami na trgu in počasnejšo rastjo prodaje.

To so pri Landis+Gyr napisali svojim strankam in partnerjem:

Spoštovane stranke, želeli bi vas obvestiti o pomembni posodobitvi poslovanja podjetja Landis+Gyr EV Solutions. Po strateškem pregledu se je podjetje Landis+Gyr zaradi zahtevnih tržnih razmer, naraščajočih finančnih pritiskov in počasnejšega od pričakovanega razvoja trga sprejelo težko odločitev, da postopno ukine poslovanje EV Solutions in izstopi iz dejavnosti polnjenja električnih vozil v Evropi. Kot del postopka likvidacije podjetje takoj preneha s proizvodnimi dejavnostmi na področju polnjenja električnih vozil. To pomeni, da odprtih naročil in pogodbenih obveznosti glede dobave ne bo mogoče izpolniti, prav tako pa ne bomo mogli nadaljevati z nadgradnjami, storitvenimi pogodbami za strojno opremo ali popravili. Poleg tega čakajočih prošenj za usposabljanje in podporo ne bomo več obravnavali.

Etrel sta leta 2016 ustanovila Miha Levstek in Borut Mehle. Kot pogoj razmaha elektromobilnosti sta videla pomen polnilne infrastrukture in podjetje je bilo na tem področju kmalu v svetovnem vrhu. Od leta 2016 do 2021 so prodajo povečali 25-kratno. Leta 2022 so dobili tudi priznanje Gazela osrednjeslovenske regije.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Petrol

Glede na pomen dozdajšnjih vlaganj je lahko razlogov, da so se Švicarji tako nepričakovano odrekli temu delu svojega posla, lahko več. Nezanemarljivo ni dejstvo, da je delnica celotnega podjetja v zadnjih petih dneh padla za več kot 19 odstotkov.

Po ukinitvi proizvodnje so brez dela ostali zaposleni (teh je bilo med 150 in 200), brez podpore pa na tisoče uporabnikov. Etrel oziroma Landis+Gyr sta bila usmerjena predvsem v klasične javne električne polnilnice (AC), od lanskega novembra so povečali tudi vlaganja v hitre polnilnice (DC).

Po naših informacijah so pokrivali skoraj tri četrtine trga javnih polnilnic, skrbeli so za zaledni program Petrolovih javnih polnilnic, del programa Gremo na elektriko in Porsche Slovenija (Moon) in podobno. Izdelovali pa so tudi domače stenske polnilnice, kakršne na primer med drugimi prodaja tudi Petrol.

Od največjih slovenskih partnerjev Landis+Gyr še čakamo odzive na odločitev vodstva podjetja in prekinitev vzdrževalnih pogodb.