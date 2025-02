V svetu čipk in skrivnosti

Na otvoritveni dan se je v prodajalni zbralo kar nekaj modnih navdušenk, ki so uživale v prijetnem in zabavnem druženju ter kot prve videle nekaj novosti, ki jih Lisca napoveduje za prihodnost. V naslednjem letu Lisca namreč praznuje 70-letnico in v sklopu tega se bo predstavila s posodobljeno celostno grafično podobo – s svežim logotipom Lisca in z novim zaščitnim znakom, simbolom Lisce, ki bo v prihodnje podpisoval tudi Liscine izdelke – lisičko, ki simbolizira dediščino in edinstvenost blagovne znamke.

Foto: Lisca

Povabljenci so si z navdušenjem ogledali modne novosti Liscinih kolekcij perila, spalnega programa in tudi udobnih vrhnjih oblačil, ki jih prinaša aktualna modna sezona. In nad čim so bili najbolj navdušeni?

Očaralo jih je perilo, ki s svojo ekstravagantnostjo in prosojnostjo navduši že na prvi pogled. Zapeljivi kroji, drzno oblikovani izrezi in bogate barve so namreč popolna izbira za posebne priložnosti in praznovanja. Pa tudi vrhnja oblačila, ki se zaradi svoje vsestranskosti odlično podajo tako za udobje doma kot v izvirnih kombinacijah za eleganten izhod.

Foto: Lisca

Med prvimi, ki so obiskale novo trgovino, so bile modne navdušenke Tjaša Kokalj, Ana Žontar, Vita Starman, Jerica Zupan, Anda Arko, Tajda Likar Peer in pevki Anabel ter Romana Kranjčan.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Naročnik oglasnega sporočila je LISCA D.O.O.