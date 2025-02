Miha Hrobat bo imel zadnjo besedo

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju je na sporedu prvi od dveh vrhuncev za slovensko reprezentanco in navijače – na smuku bo nastopil Miha Hrobat, to zimo tretji v seštevku najhitrejše discipline. Tekma se začne ob 11.30, Hrobat, ki je ta teden dopolnil 30 let, pa bo nastopil kot zadnji od favoritov, ima številko 15.