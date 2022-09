Rusija in Belorusija še naprej izključeni iz biatlona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) je na današnjem kongresu v Salzburgu odločila, da športnice in športniki iz Rusije in Belorusije zaradi vojaške agresije na Ukrajino ne bodo smeli nastopati na tekmah za svetovni pokal v sezoni 2022/23. Rusija in Belorusija sta od marca letos izključeni iz vseh tekmovanj pod okriljem Ibu.