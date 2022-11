V živo: Za dobro jutro znova navijamo za Laniška in kolege

V kvalifikacije se na skrajnem severu Evrope podaja šesterica Slovencev. Poleg Laniška (skakal bo predzadnji, 60.) še Žiga Jelar (27), Lovro Kos (34), Domen Prevc (35), Timi Zajc (46) in Peter Prevc (47).

Petdeseterico najboljših iz kvalifikacij ob 9. uri čaka še tekma. Druga v Ruki in četrta v sezoni. Na uvodnih dveh preizkušnjah v Wisli na Poljskem je zmagal domačin Dawid Kubacki. Ta tudi vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ima 64 točk prednosti pred Laniškom.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Titisee-Neustadt v Nemčji, kjer bosta tekmo v petek in nedeljo, 9. in 11. decembra.

Svetovni pokal, skupno (3/32):

1. Dawid Kubacki (Pol) 250 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 186

3. Stefan Kraft (Avt) 185

4. Piotr Zyla (Pol) 137

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 131

6. Manuel Fettner (Avt) 124

7. Marius Lindvik (Nor) 105

8. Andre Johann Forfang (Nor) 73

9. Andre Daniel Tande (Nor) 72

10. Daniel Tschofenig (Avt) 69

...

15. Peter Prevc (Slo) 49

14. Timi Zajc (Slo) 46

27. Domen Prevc (Slo) 21

28. Lovro Kos (Slo) 19

37. Žiga Jelar (Slo) 7