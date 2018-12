Robert Kranjec na stopničkah

Za finsko skakalno središče Ruko je značilno, da veter ponagaja skakalcem. Tokrat je pihal zelo močan vzgornik. Zračno podporo je dobro izkoristil Robert Kranjec, ki je bil v tekmi z eno serijo odličen tretji. Veter mu je pihal s 3,3 m/s.

Zmagal je Norvežan Robin Pedersen, ki je imel 1,56 m/s podpore, drugi pa je bil Poljak Aleksander Zniszczol, ki je tako kot Kranjec skočil 144 metrov, kar je bila najdaljša daljava - njegova pomoč vetra je bila še izdatnejša (3,4 m/s).

Med deseterico se je uspelo uvrstiti še dvema Slovencema. Jaka Hvala je bil šesti, Rok Justin deveti. Do točk sta s 23. in 25. mestom prišla še Nejc Dežman in Anže Semenič. Le Juriju Tepešu se je skok ponesrečil in bil šele 38.