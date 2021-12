Riiber nadaljuje niz zmag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Jarl Magnus Riiber ostaja nepremagljiv v nordijski kombinaciji. V Otepääju na Finskem je v petem letošnjem nastopu dosegel še peto zmago. Po skoku na srednji skakalnici in 10-kilometrskem teku je imel v cilju 33,5 sekunde prednosti pred Nemcem Fabianom Riesslejem in 33,7 pred njegovim rojakom Julianom Schmidom.

Riiber je imel večjo prednost že po skokih in po pričakovanjih je zmago v smučini le še potrdil in povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Norvežan je skočil 99 metrov, a prejel visoke ocene in imel pred tekom 44 sekund prednosti pred Avstrijcem Mariom Seidlom, 58 pred Estoncem Kristjanom Ilvesom ter še več pred tekaško močnejšimi tekmeci.

Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta ostala brez točk svetovnega pokala. Po skokih je bil Vrhovnik še 30., a je nato izgubil sedem mest, Brecl pa je prejel 42. oceno skoka, na koncu pa je bil 45.

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v avstrijskem Ramsauu.