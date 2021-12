Ema Volavšek na tekmi s skupinskim štartom do šestega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je bila v estonskem Otepääju na tretji tekmi svetovnega pokala šesta. Zmagala je Norvežanka Gyda Westvold Hansen pred rojakinjo Ido Marie Hagen in Japonko Juno Kasai. Druga slovenska predstavnica Silva Verbič je bila 18.

Organizatorji so imeli v zadnjih dneh kar nekaj težav z izvedbo tekmovanj zaradi premočnega vetra. Danes se je tako spored začel s tekaškim delom preizkušnje, in sicer s skupinskim štartom. Na 5 km dolgi progi je bila od slovenske dvojice boljša Volavškova, ki je v cilj pritekla s prvo skupino na šestem mestu in zaostankom 5,5 sekund za najhitrejšo Norvežanko Ido Mane Hagen. Verbičeva je z zaostankom 1:19,9 minute zasedla 21. mesto.

Izenačila rezultat kariere

Skakalni del preizkušnje je močno zaznamoval veter. Verbičeva je s 74,5 metra končala na 18. mestu. Volavškova je pristala pri 78 metrih, kar je bilo na koncu dovolj za šesto, s čimer je izenačila rezultat kariere.

"S tekmo sem kar zelo zadovoljna, predvsem s tekom, mislim, da mi je šlo kar dobro. V skokih mi še malce manjka, a delam na tem in mislim, da bom kmalu pri najboljših. Nov format mi je bil všeč, tekla sem lahko z najboljšimi tekačicami. Res pa je ta format boljši za skakalke, ker so v teku manjše razlike in zato v skokih lažje napredujejo na rezultatski lestvici," je po tekmi dejala Volavškova.

Jutri bo v Otepääju na sporedu še ena tekma svetovnega pokala.

