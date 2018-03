Sponzorji niso velikodušno odpirali denarnic, a odgovorni zagotavljajo, da je vse urejeno

Turneja Raw Air, Holmenkollen, kvalifikacije

Smučarskoskakalna karavana bo od danes pa do 18. marca potovala po Norveški, kjer bo v desetih dneh opravila s šestimi tekmami (štirimi posamičnimi in dvema ekipnima) ter štirimi kvalifikacijami.

Vse skupaj se bo začelo zvečer na Holmenkollnu, kjer se bodo skakalci udarili na kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo. V soboto bo tam še ekipna tekma.

Slovenska sedmerica

Skozi sito kvalifikacij se bo poskušalo prebiti sedem Slovencev. Glavni trener Goran Janus, ki upa na ubranitev petega mesta v pokalu narodov, vesel pa bi bil zmagovalnega odra v Vikersundu in Planici, je na prve tri postaje norveške turneje odpeljal Jerneja Damjana, Petra Prevca, Anžeta Semeniča, Tilna Bartola, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Nejca Dežmana.

Najboljši Slovenec na lanski premierni turneji Raw Air je bil na petem mestu Peter Prevc, ki se je na skandinavski izziv pripravljal v domovini in je zato izpustil zadnjo postajo v Lahtiju. "Z napredkom sem kar zadovoljen. Zdaj čakam tekme, da vidim, kako se bo tam vse skupaj razpletlo, ker ima tekma, hočeš nočeš, vedno neko drugo noto. Želim si predvsem tega, da mi skoke s treningov uspe prenesti na tekme, da bi mi uspel kakšen res daljši skok, da bi bil v zraku sproščen, ne da se moram v zraku močno boriti za vsak meter, ki ga še lahko dosežem," je pred potjo na Norveško razmišljal Prevc.

Jernej Damjan je na 14. mestu najvišje uvrščeni Slovenec svetovnega pokala. Foto: Sportida

Damjan, ki je v tej zimi najvišje uvrščeni od naše falange, pa upa, da se mu ne bi pripetilo kaj podobnega, kot se mu je lani v Lillehammerju, ko so mu noge zaspale, a se je k sreči rešil pred padcem.

Zmago brani Kraft

Po treh dneh na Holmenkollnu bo sledila selitev v Lillehammer, nato v Trondheim, za konec pa še Vikersund. Vse to v desetih dneh in vse to brez dneva premora. Zato tudi ime Raw Air, 'surova' turneja, saj gre za najbolj ekstremen in intenziven boj smučarskih skakalcev.

V skupni seštevek boja s sotekmovalci, norveško naravo, predvsem pa s samim seboj bo štelo vseh 16 serij skokov (osem na štirih posamičnih tekmah, štiri na dveh ekipnih in štiri v kvalifikacijah). Najboljša trojica lanske turneje Raw Air. Najzajetnejša nagrada je pripadla Stefanu Kraftu, ki je ob običajnih denarnih nagradah za tekme svetovnega pokala prejel še 60 tisoč evrov. Organizatorji so imeli letos precej težav s pridobivanjem sponzorjev, a naj bi stvari uredili. Foto: Sportida

Težave s sponzorji

Skupno zmago brani Avstrijec Stefan Kraft. Zmagovalec skupnega seštevka turneje bo tudi letos prejel dodatnih 60 tisoč evrov, drugi 30 tisoč, tretji pa deset tisoč evrov. Organizatorji so se sicer ukvarjali s številnimi težavami glede proračuna, saj želenega posluha sponzorjev ni bilo, a kot zagotavljajo, jim je uspelo zbrati denar.

"Ni nam uspelo doseči dogovora s kar nekaj zelo pomembnimi sponzorji, kar je bil za nas velik udarec. Organizacijsko je vse pripravljeno, a pri denarnem skladu ni bilo vse, kot smo si želeli. Morda so lanske kritike tekmovanja odgnale sponzorje, a s prerazporeditvijo sponzorskih paketov se bodo stvari uredile," je minuli teden za dagbladet.no dejal član organizacijskega odbora Terje Lund.

Organizatorji upajo, da jim ob finančnih nevšečnostih ne bo zagodlo še vreme, ki zna biti velikokrat muhasto. V minulih dneh so se ukvarjali predvsem z odstranjevanjem novozapadlega snega.