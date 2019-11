Prvi trening smuka odpovedan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lake Louise bo ta vikend gostil tekmi za svetovni pokal v smuku in superveleslalomu. Foto: Reuters

Organizatorji moškega smuka za svetovni pokal v kanadskem Lake Louisu so morali odpovedati prvi uradni trening zaradi slabega vremena v Calgaryju. To bi namreč onemogočalo letenje helikopterja do lokalne bolnišnice v nujnih primerih.