Priznani finski skakalni trener ne sme razkriti, kaj je videl na Kitajskem

V začetku oktobra lani je kot strela z jasnega udarila novica, da so Kitajci odslovili priznanega finskega skakalnega trenerja Miko Kojonkoskega. Z nekdanjimi delodajalci se je zdaj finančno pogodil, a se je moral ob tem zavezati, da ne bo govoril o tem, kaj je videl in doživel na Kitajskem.

Kar prek telefona so lani Kitajci odpustili Miko Kojonkoskega, potem je ko imel s svojimi kitajskimi varovanci, s katerimi je začel delati leta 2018 v luči domačih zimskih olimpijskih iger v Pekingu - začele se bodo 4. februarja -, ravno v načrtu odhod na trening v Planico. Vse to se je zgodilo po koncu poletne velike nagrade v Klingenthalu. Imel je vse organizirano za odhod v Slovenijo, a je nato spremenil pot in odšel domov v Helsinke.

"Nič se ni zgodilo, nihče ni umrl ali bil poškodovan. Mislim, nič se ni zgodilo na globalni ravni, a se je zame na osebni. Vse sem dal za ta projekt. Razočaran sem. Želel sem dobiti odgovor, zakaj so se odločili za ta korak, a ga nisem. Ob začetku projekta sem dejal, da verjamem vanj, a želim imeti vse v svojih rokah. Imam izkušnje, vizijo, motivacijo in strast, vendar sem se moral nenehno bojevati. Težek prostor za delo je. Kar daleč smo prišli, na žalost ne tja, kamor smo želeli," je takrat dejal za finsko televizijo.

Priznani finski strokovnjak, ki je največje uspehe dosegal z norveško skakalno reprezentanco, naj bi bil po mnenju kitajske strani preveč popustljiv do športnikov. Vse odtlej je trajala bitka za poravnavo dolgov. Ob koncu leta sta se obe strani dogovorili in Finec je lahko prejel denar, ki so mu ga Kitajci dolgovali. A ob predpogoju, da ne bo razkril in govoril o tem, kaj je videl in doživel na Kitajskem. "V javnosti ne smem nobenega prikazati v slabi luči," pravi Kojonkoski.

Če bodo Kitajci ugotovili, da je prekršil del pogodbe, bo moral denar vrniti. Finski strokovnjak je bil na koncu zadovoljen z razpletom in hkrati poudaril, da mu je visok položaj v Mednarodni smučarski zvezi (FIS) pomagal skleniti zadovoljiv dogovor.