Preklicana obravnava v zadevi Ulaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Ulaga bi se danes moral zglasiti na Okrožnem sodišču v Ljubljani v zvezi z očitki o domnevnem izsiljevanju športnikov in okoriščanju.

Primož Ulaga bi se danes moral zglasiti na Okrožnem sodišču v Ljubljani v zvezi z očitki o domnevnem izsiljevanju športnikov in okoriščanju. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji direktor nordijskih reprezentanc Slovenije in Smučarske zveze Slovenije Primož Ulaga bi se danes moral zglasiti na Okrožnem sodišču v Ljubljani v zvezi z očitki o domnevnem izsiljevanju športnikov in okoriščanju. A je bila obravnava preklicana na predlog Ulagovega zagovornika.

"Narok je bil preklican na predlog zagovornika obtoženega. Datum za naslednji narok za glavno obravnavo trenutno še ni razpisan," so za STA sporočili z ljubljanskega okrožnega sodišča.

Tožilstvo Ulagi očita štiri dejanja nezakonitega prejemanja daril.

Gre za dejanja iz sezone 2012/13, ko naj bi v vlogi predsednika SZS reprezentantom pomagal pri iskanju osebnih sponzorjev, za to pa zahteval provizijo. Zahteval naj bi osem odstotno provizijo.

A Ulaga vse to zanika, češ da je tekmovalcem omogočal boljše pogodbe in večje prihodke, za to pa je zahteval nagrado, kar je po njegovem mnenju veljavna praksa v športu.

Med tistimi, ki so Ulagi plačali provizijo, naj bi bili trenerja Nejc Frank in Janez Grilc ter skakalec Andraž Pograjc. Reprezentanti Jurij Tepeš, Peter Prevc in Robi Kranjec mu provizij niso izplačali, a je po prepričanju tožilstva kazniva že sama zahteva.

Prav ta afera naj bi Ulago nato leta 2013 odnesla z mesta predsednika zveze. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do pet let zapora, sodišče pa mora zadevo zaključiti do leta 2023, ko bo zastarala.

Preberite še: