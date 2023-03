Popoldne v Planici poseben trenutek

Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je že pretekli teden napovedal, da sta za preizkus Letalnice bratov Gorišek mogoča dva termina. Tradicionalni dopoldanski ob 10. uri in popoldanski ob 15. uri, ki bi prišel v poštev ob neugodnih vremenskih razmerah. Včeraj so sporočili, da bo preizkus letos popoldan.

Z ogromno vloženega truda neumornih planiških delavcev je Letalnica bratov Gorišek pripravljena za prve polete leta 2023.

Prvi jo bo preizkusil Bor Pavlovčič, ki je znan kot odličen letalec. Pred dvema letoma je v sklopu tekme za svetovni pokal v Planici poletel kar 249,5 metra, kar je bila tudi najdaljša daljava sezone.

V zadnjih štirih letih je čast prvega poleta pripadla Roku Tarmanu, prav tako članu ND Rateče Planica, ki bo tokrat letel kot drugi po vrsti, na štartni listi pa je nato še 28 letalcev iz petih različnih držav, največ je seveda Slovencev.

Seznam predskakalcev

Bor Pavlovčič / ND Rateče Planica / 27. 6. 1998

Rok Tarman / ND Rateče Planica / 18. 10. 1997

Lojze Petek / ND Rateče Planica / 8. 9. 1997

Urban Sušnik / NSK Tržič FMG / 31. 3. 1994

Jošt Sušnik / SK Triglav Kranj / 27. 10. 1999

Urban Remic / SK Triglav Kranj / 29. 12. 2000

Luka Bubulj / SK Triglav Kranj / 18. 5. 2004

Mark Hafner / SK Triglav Kranj / 11. 4. 2002

Matija Štemberger / SSK Ilirija / 1. 1. 1997

Marcel Rep / SSD Stol Žirovnica / 12. 9. 2002

Vid Vrhovnik / SSK Ljubno BTC / 12. 7. 1999

Gašper Brecl / SSK Mislinja / 18. 11. 1999

Lovro Perme / SD Dolomiti / 8. 5. 2004

Nejc Podgoršek / SD Dolomiti / 25. 10. 2004

Benjamin Podobnik / SSK Ilirija / 5. 12. 2000

Matic Garbajs / SSK Ilirija / 21. 10. 2003

Matija Prosenc / SK Zagorje / 19. 5. 2003

Ožbe Zupan / NSK Tržič FMG / 7. 3. 2003

Ernest Prišlič / SK Zagorje / 30. 9. 1993

Nejc Toporiš / SK Triglav Kranj / 24. 9. 2000

Taj Ekart / SSK Mengeš / 15. 7. 2004

Marcel Stržinar / SSK Norica Žiri / 18. 1. 2002

Patrik Vitez / SSK Velenje / 14. 6. 1998

Niklas Malacinski / Steamboat Springs Winter Sports Club / 7. 12. 2003

Pius Paschke / WSV Kiefersfelden / 20. 5. 1990

Moritz Baer / SF Gmund-Duernbach / 16. 5. 1997

Matteo Baud / Olympic Mont D Or / 26. 6. 2002

Laurent Muhlethaler / Premanon / 27. 9. 1997

Ilkka Herola / Puijon Hihtoseura / 22. 6. 1995

Eero Hirvonen / Jyvaeskylae SC / 30. 1. 1996