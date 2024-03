Kranjec se ne obremenjuje, Hadalin samo o kostumu

V soboto bodo na pokalu Vitranc nastopili štirje slovenski smučarji, povratnik Klemen Kosi, mlada upa Anže Gartner in Rok Ažnoh ter Žan Kranjec, ki si želi prvih stopničk na domači tekmi. "Če naredim korak naprej od lani, takoj podpišem. Lani sem bil blizu, je pa manjkala češnja na torti." Bil je peti in četrti. Letos bosta veleslalom in slalom, na katerem bosta v nedeljo nastopila Kosi in Miha Oserban, mogoče še Kranjec. Tijan Marovt bo domači slalom izpustil in nastopal v evropskem pokalu. Pred finalom sobotne tekme se bo od tekmovalne kariere na poseben način poslovil Štefan Hadalin.

Konec tedna bo na pokalu Vitranc naš glavni in najverjetneje edini adut za točke Žan Kranjec (to zimo trikrat že tretji), ki bo nastopil na sobotnem veleslalomu in morda tudi na nedeljskem slalomu (odločitev po padla po veleslalomu). Na obeh tekmah bo tekmoval 32-letni Klemen Kosi, ki je nazadnje v svetovnem pokalu tekmoval 19. decembra 2020. Po okrevanju po poškodbi je izgubil status člana slovenske ekipe ter zadnji dve sezoni trenira samostojno in večinoma nastopa na tekmah pokala FIS. Bodo pa dobili priložnost, da se pokažejo, tudi mlajši tekmovalci: na veleslalomu člana ekipe za evropski pokal Anže Gartner in Rok Ažnoh, na slalomski tekmi pa 17-letni Miha Oserban. Tijan Marovt, ki je to zimo že tekmoval na slalomih za svetovni pokal, bo domačega izpustil in raje nastopil na zadnjih treh tekmah evropskega pokala, da si izboljša štartno številko.

Kranjec: Verjamem, da imam v nogah stopničke

Žan Kranjec Foto: Katja Kodba/STA Kranjec, trenutno peti veleslalomist svetovnega pokala, se je v nedeljo vrnil iz ZDA, kjer je v Aspnu osvojil sedmo in 10. mesto, v Palisades Tahoe pa 17. mesto. Čuti še malo "jetlaga", v četrtek in petek ga pred sobotno tekmo čakata še dva dobra treninga, najverjetneje v Trbižu. "Pripravljen sem dobro. V Ameriki niso bile popolne tekme, a sem v Aspnu v prvih vožnjah pokazal, da sem zraven, med najboljšimi. Pričakujem, da bo v Kranjski Gori dobra tekma." Tudi fizično je dobro pripravljen, tako da dolga pot iz ZDA in zahtevna podkorenska strmina zanj nista oviri. "Konec sezone in začetek sezone nista enaka, kar zadeva kondicijsko pripravo. Imaš pa po drugi strani smučarsko kondicijo na višji ravni. Je pa treba tudi med sezono skrbeti, da ohranjaš fizično pripravljenost na čim višji ravni." Ni skrivnost, česa si na pokalu Vitranc najbolj želi – stopničk. Najboljši doslej je bil lani, peti in četrti (bila sta dva veleslaloma). "Če naredim korak naprej od lani, takoj podpišem. Lani sem bil blizu, je pa manjkala češnja na torti. Verjamem, da imam v nogah stopničke."

Marovt: Prava pot, da grem zdaj na evropske pokale

Tijan Marovt Foto: Katja Kodba/STA Marovt svojih prvič točk v svetovnem pokalu še ni osvojil, v evropskem pa je bil to zimo najboljši dvakrat šesti. Trener Klemen Bergant pravi, da lepo napreduje, na treningih dobro smuča. "Moj cilj je bil, da naredim korak naprej tudi v svetovnem pokalu, kar pa mi ni uspelo. A verjamem, da je prava pot, da grem zdaj na evropske pokale in si izborim boljšo številko za naslednjo sezono," poudarja 25-letnik in jasno razloži, zakaj na tri tekme evropskega pokala: "Lansko sezono sem končal 80. na lestvici FIS in sem imel v svetovnem pokalu številko nad 50. Trenutno imam take točke, da bi končal okrog stotega mesta, kar pomeni, da bi začel s številko 65. Zdaj moram na teh treh tekmah pokazati dobro smučanje, narediti nekaj dobrih rezultatov, da bom izboljšal štartno številko za svetovni pokal." Čeprav mu je žal, da ne bo nastopil prav v Podkorenu. "Želel si bi nastopiti pred domačimi navijači, na progi, kjer smo veliko trenirali. To progo najbolje poznam, tako da sem malo razočaran, a to je prava pot."

"Pokal Vitranc je pomemben z vidika razvoja panoge"

Miha Verdnik Foto: Katja Kodba/STA "Žanu in Tijanu bi čestital za res lepo sezono. Tijan dela lepe korake naprej, zato je padla odločitev, da gre na tekme evropskega pokala, da si zagotovi dobro izhodiščno pozicijo za naslednjo sezono," je na torkovi novinarski konferenci povedal vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik. "Pokal Vitranc je za nas pomemben z vidika razvoja panoge. Za vse klube se takrat ustavi čas. Vsi priskočijo na pomoč Kranjskogorčanom, da naredijo čim bolj kakovostno tekmo. To pomeni, da pridejo tudi njihovi otroci, da vidijo naše najboljše smučarje in vidijo, kje se bodo tudi oni morda nekega dne spustili. Ti dve tekmi sta pomembni tudi s finančnega vidika, tako za slovensko smučanje kot za kranjskogorski klub." Verdnik je obenem še sporočil, da jih naslednji teden čaka zadnji sestanek, kjer se bo odločalo o organiziranosti mladinskega smučanja. Pravi, da imajo trenutno v selekcijah U12, U14 in U16 kar 290 tekmovalcev, ki nastopajo na slovenskih pokalih.

Hadalin se bo v soboto poslovil v kostumu

Štefan Hadalin Foto: Katja Kodba/STA Štefan Hadalin, ki je bil naš najboljši slalomist zadnjega desetletja in je pred mesecem dni najavil konec tekmovalne kariere, bo pokal Vitranc izkoristil za poslovilno vožnjo. In ta bo nekaj posebnega. "V soboto pred drugim tekom, približno 15 minut prej. Želim si suhega vremena, ker se bom potem lahko poslovil v kostumu, ki sem si ga zamislil. Če ne bo suho, se bom tudi najverjetneje poslovil v kostumu, ki pa ni bil prva izbira. Bom sprejel ta kompromis. Želim si, da bodo moji domači, moji navijači prišli pogledat, da se skupaj poslovimo od moje kariere in ustvarimo en lep spomin." Vremenska napoved sicer za zdaj ni najbolj po njegovih željah, saj so za soboto napovedane padavine.

Negotovi pogoji in vreme

"Kranjskogorčani bodo naredili vse za kakovosten produkt, a glavno besedo ima vreme. Težko rečemo, koliko bo pri tem pomagala narava. Vreme se nenormalno spreminja. Za ta konec tedna je bilo napovedano že vse mogoče. Bodo pa očitno boljši pogoji kot na Zlati lisici. Trenutno kaže na nekaj dežja. Komaj čakam, kaj bo kazalo jutri," je o negotovih razmerah na progi povedal Verdnik. Kranjec pa na to temo pravi: "Zagotovo si želim tekme, v Kranjski Gori smo veliko in dobro trenirali. Upam, da bodo tekmo lahko normalno izpeljali. A s tem se nima smisla obremenjevati. Nima smisla, saj ti nimaš česa narediti. Verjamem, da bo tekma."