Kako je s snegom v Kranjski Gori? Organizatorji verjamejo v vrhunske razmere.

Kranjska Gora pripravljena čaka na domači smučarski vrhunec zime. Najboljši alpski smučarji se bodo po olimpijskih igrah 7. in 8. marca za točke svetovnega pokala merili v veleslalomu in slalomu na 65. Pokalu Vitranc. Predhodno prijavo je oddalo 30 tujih ekip. Na domači strmini bo nastopil tudi slovenski as Žan Kranjec.

Organizatorji iz Alpskega smučarskega kluba ASK Kranjska Gora so predstavili jubilejno izvedbo tega tradicionalnega moškega tekmovanja v Zgornjesavski dolini.

V prestolnici alpskih športov Slovenije je zima v zadnjih dneh postregla z izjemno naravno kuliso, z lepo pošiljko snega, kar pomeni, da se jim za sneg skorajda ni treba več bati. Ne skrbi tudi nekdanjega vrhunskega smučarja Andreja Šporna, ki je z ekipo januarja poskrbel za vrhunsko izvedbo ženskega tekmovanja za svetovni pokal na podkorenski strmini.

"Proga smo zasnežili z zadostno količino naravnega in tehničnega snega, januarski preizkus je bil opravljen z odliko. Dobro utrjena baza se je ohranila, novozapadli sneg nam za zdaj ne povzroča kakšnih večjih težav. Pričakujem, da bomo v drugi polovici februarja lahko vsaj enkrat, če ne dvakrat, z vodo preparirali samo progo ter zgornji sneg 'zlepili' s spodnjim," je najnovejše informacije o stanju vitranške strmine podal Šporn.

"Količine snega so več kot zadovoljive, zato gledam na marec z optimizmom. Želim si dve, tri mrzle noči, ki jih bomo izkoristili za polivanje z vodo in dokončno pripravo tekmovalne proge. Z našo vrhunsko ekipo, prostovoljci in s pomočjo kranjskogorskih žičnic in njihovih delavcev, ki res obvladajo, mislim, da bomo pripravili tudi moško tekmo na najvišji ravni," je optimističen Šporn.

Andrej Šporn je optimistično spregovoril o stanju vitranške strmine. Foto: Bor Slana/STA

Spet šport številka ena v Sloveniji

V Kranjsko Goro je prišel tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je prepričan, da je "Pokal Vitranc eden najpomembnejših, najbolj atraktivnih in najbolj prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji".

Po ministrovem mnenju ima smučanje, in alpsko smučanje nasploh, pri Slovencih poseben status. "Trideset let nazaj je bilo alpsko smučanje šport številka ena v Sloveniji, in verjamem, da bo temu znova tako. Seveda pa moramo v državi, olimpijskem komiteju in smučarski zvezi za uresničitev tega cilja narediti to, kar smo si zadali," je poudaril minister.

"Gre za šport, ki ga Slovenci ljubimo, naši športniki so naredili bistveno več kot vsa politika skupaj v zadnjih 30 let letih," je športnikom in športnim delavcem polaskal minister, ki je prepričan, da je bila odločitev, da so gospodarstvo, turizem in šport združili pod streho enega ministrstva, prava, saj se po njegovem mnenju že kažejo učinki tega sodelovanja oziroma medsebojnega dopolnjevanja teh treh področij.

Trenažni poligon za mlade smučarje

Kranjskogorski organizatorji želijo biti pomembno vpeti v pripravo tekmovanja tudi v prihodnje. Smučarska zveza Slovenija ima vizijo, da bi Kranjska Gora s poligonom Podkoren postala nacionalni panožni trening center za alpsko smučanje.

Predsednik OK Pokala Vitrnc Grega Benedik podpira idejo o "centru slovenskega smučanja". Pri tem pa so po njegovem mnenju nujna vlaganja, saj drugače lahko zaspijo in izgubijo boj s konkurenco. Na tekmovalni progi so posodobili sistem za pripravo tehničnega snega z novimi desetimi snežnimi topovi, posodobili oziroma prilagodili so sistem za črpanje in hlajenje vode, s katero zalagajo snežne topove, dogradili so tudi sistem optičnega omrežja.

"Želimo si, da bi tudi s pomočjo države še nadgradili in naredili trenažni poligon za tekmovalce," je dejal Benedik. Pri tem imajo podporo ministra Hana. "Moramo storiti vse v tej državi, da bodo imeli naši mladi smučarji dobre pogoje, moramo narediti poligon, kjer se bodo lahko smučarji in smučarke razvijali in bodo, ne samo po organizaciji, ampak tudi po športnih rezultatih, zopet tako priljubljeni, kot so bili včasih."