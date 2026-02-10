Prvič po grdem padcu na smuku na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, poškodbi in operaciji se je oglasila ameriška šampionka Lindsey Vonn. Med drugim je razkrila, da je utrpela zapleten zlom golenice, za katerega bo za pravilno sanacijo potrebnih več operacij.

Zgodba ameriške smučarke je zagotovo eno najbolj, če ne kar najbolj tragična zgodba letošnjih olimpijskih iger. 41-letna Američanka je poleg natrgane križne vezi v nedeljo po grdem padcu na smuku utrpela še zlom spodnjega dela leve noge, po katerem je že prestala tudi operacijo v Trevisu. Po dogajanju se je Vonn zdaj z dolgim zapisom oglasila tudi na družbenih omrežjih.

"V nedeljo se moje olimpijske sanje niso končale tako, kot sem si jih predstavljala. Ni bilo pravljičnega zaključka ali srečnega konca, bilo je preprosto življenje. Upala sem si sanjati in za to sem izjemno trdo delala, kajti v smuku je lahko razlika med popolno, strateško linijo in katastrofalno poškodbo velika le kakih pet centimetrov," je svoj zapis začela Američanka.

"Bila sem le slabih 13 centimetrov zunaj idealne smeri, ko se je moja desna roka zataknila za vratca, me zavrtela in povzročila padec. Moja poškodba križnih vezi in pretekle poškodbe niso imele prav nobene vloge pri tem padcu," je zapisala in razkrila, da je na žalost utrpela zapleten zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo za pravilno sanacijo potrebnih več operacij.

"Čeprav se smuk ni končal tako, kot sem upala, in kljub velikim bolečinam v telesu, nimam nobenih obžalovanj. Stati v startni hišici je bil neverjeten občutek, ki ga ne bom nikoli pozabila. Zavedanje, da sem stala tam z resnično priložnostjo za zmago, je bila že sama po sebi zmaga. Vedela sem tudi, da je tekmovanje tveganje. Vedno je bilo in vedno bo smučarsko tekmovanje izjemno nevaren šport."

"In podobno kot v smučarskih tekmah tudi v življenju tvegamo. Sanjamo. Ljubimo. Skočimo. In včasih pademo. Včasih se nam zlomijo srca. Včasih ne dosežemo sanj, za katere vemo, da bi jih lahko. A prav v tem je tudi lepota življenja, da lahko poskusimo. Poskusila sem. Sanjala sem. Skočila sem. Upam, da boste iz moje poti odnesli predvsem pogum, da si upate veliko. Življenje je prekratko, da ne bi tvegali zase. Kajti edini pravi neuspeh v življenju je, da sploh ne poskusimo. Verjamem v vas, tako kot ste vi verjeli vame," je čustven zapis še sklenila Američanka.

Vonn sicer ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge. Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju, a se tveganje ni izšlo.

